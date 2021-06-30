Попов показал видео за кадром "60 минут" с изгнанием двоих экспертов из студии



"Оба, пожалуйста, покиньте студию. Галкин, тоже выйдите отсюда. Выведите его", — потребовал Попов.



Ведущий "60 минут" Евгений Попов выгнал двоих участников программы за скандал во время рекламной паузы. Он показал видео произошедшего.Украинский журналист Дмитрий Галкин и его российский коллега Андрей Сидорчик неожиданно исчезли из студии "60 минут" 1 июля после одной из пауз. Выяснилось, что гости были изгнаны Поповым за скандал, устроенный ими вне прямого эфира. Сидорчик облил Галкина водой из стакана, после чего в дело вмешались остальные гости, предотвратившие возможную драку. Затем ведущий в жесткой форме потребовал от обоих конфликтующих покинуть студию. Галкин сделал это с меньшей охотой, чем его оппонент.Видео произошедшего ведущий разместил в Instagram и Telegram-канале. На кадрах видно, что облитого водой гостя из Киева пришлось выпроваживать сотрудникам программы. Оставшиеся участники "60 минут" задались вопросом о причинах конфликта: никто из гостей не понял, что могло спровоцировать Сидорчика. Выяснить, что именно Галкин сказал журналисту, удалось только после эфира.По словам Попова, гость с Украины оскорбил Сидорчика, назвав его фашистом. Ведущий назвал реакцию журналиста "чрезмерной, но адекватной". Изгнание обоих скандалистов из эфира Попов объяснил необходимостью быстрого решения при отсутствии полного понимания ситуации. Также тележурналист заметил, что намокший за рекламную паузу Галкин мог бы серьезно озадачить зрителей программы.Подписчики Попова поддержали Сидорчика и заявили, что Галкин "давно выпрашивал" жесткий ответ провокационными нападками и выкриками. Многие телезрители призывают больше не приглашать украинского журналиста в эфиры федеральных каналов из-за его позиции."60 минут" – одна из самых популярных общественно-политических программ российского ТВ. Попов ведет ее в паре с супругой Ольгой Скабеевой. Ранее зрители ток-шоу задались вопросом об "исчезновении" тележурналистки в июне: передача продолжает выходить в эфир без Скабеевой и в начале июля.Григорий Егоро