Размер пенсионных выплат увеличился на 17% с 1 июля
Размер пенсионных выплат с 1 июля увеличился на 17%. Об этом в Луганске заявила пресс-служба Пенсионного фонда.
«Во исполнение постановления Правительства ЛНР от 5 марта 2021 года № 170/21 «Об увеличении размера пенсионных выплат» с 1 июля 2021 года государственным учреждением ЛНР — Пенсионный фонд ЛНР проведен перерасчет пенсий с увеличением размера пенсионных выплат на 17 процентов», — говорится в сообщении.
Размер минимальной пенсии с июля текущего года составляет 6 570,72 руб., уточнили в фонде.
«Увеличение коснулось получателей гражданских пенсий, которым пенсии оформлены в соответствии с действующим законодательством республики, а также пенсионеров силовых министерств и ведомств, которые получали пенсию до 30 июня 2014 года. Повышение пенсии также распространяется на нетрудоспособных членов семей, которые получают пенсию по потери кормильца. Независимо от количества иждивенцев, повышение коснулось каждого из них», — рассказали в учреждении.
Там добавили, что Пенсионный фонд проводит работу, направленную на обеспечение финансирования пенсионных выплат в июле 2021 года.
«Выплата пенсий за июль 2021 года будет начата с 4 числа по всей территории республики и будет проводиться согласно установленному графику доставки и выплаты пенсий», — проинформировали в учреждении. Экономика - Сегодня, 21:00 151
«Во исполнение постановления Правительства ЛНР от 5 марта 2021 года № 170/21 «Об увеличении размера пенсионных выплат» с 1 июля 2021 года государственным учреждением ЛНР — Пенсионный фонд ЛНР проведен перерасчет пенсий с увеличением размера пенсионных выплат на 17 процентов», — говорится в сообщении.
Размер минимальной пенсии с июля текущего года составляет 6 570,72 руб., уточнили в фонде.
«Увеличение коснулось получателей гражданских пенсий, которым пенсии оформлены в соответствии с действующим законодательством республики, а также пенсионеров силовых министерств и ведомств, которые получали пенсию до 30 июня 2014 года. Повышение пенсии также распространяется на нетрудоспособных членов семей, которые получают пенсию по потери кормильца. Независимо от количества иждивенцев, повышение коснулось каждого из них», — рассказали в учреждении.
Там добавили, что Пенсионный фонд проводит работу, направленную на обеспечение финансирования пенсионных выплат в июле 2021 года.
«Выплата пенсий за июль 2021 года будет начата с 4 числа по всей территории республики и будет проводиться согласно установленному графику доставки и выплаты пенсий», — проинформировали в учреждении. Экономика - Сегодня, 21:00 151
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