В Луганске сильная гроза. МЧС объявила штормовое предупреждение
Гроза продолжится в Луганске в ближайшие часы и до конца дня 1 июля. Об этом сообщает Центр гидрометеорологии МЧС.
«В ближайшие три часа с сохранением до конца дня 1 июля в Луганске, местами по территории республики ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра до 15-18 м/с», — предупреждают синоптики.
Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.
Во время грозы МЧС не рекомендует жителям находиться рядом с линиями электропередачи, деревьями, домами; в случае возникновения чрезвычайной ситуации или происшествия необходимо звонить по номеру экстренной службы 101.
Погода в Луганске - Сегодня, 20:42 166
«В ближайшие три часа с сохранением до конца дня 1 июля в Луганске, местами по территории республики ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра до 15-18 м/с», — предупреждают синоптики.
Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.
Во время грозы МЧС не рекомендует жителям находиться рядом с линиями электропередачи, деревьями, домами; в случае возникновения чрезвычайной ситуации или происшествия необходимо звонить по номеру экстренной службы 101.
Погода в Луганске - Сегодня, 20:42 166
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