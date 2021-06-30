Зеленский ответил Путину и дал понять какой народ он представляет



Зеленский дал интервью информационному агентству Интерфакс-Украина, журналист которого попросил его ответить на высказывания Путина во время «Прямой линии» с россиянами в среду.

«Почему Украина не входит в список недружественных стран? Потому что я не считаю, что украинский народ — недружественный нам народ, — заявил тогда президент России. — Я уже много раз говорил об этом, могу повторить ещё раз: я считаю, что украинцы и русские — это вообще один народ».

При этом Путин заявил, что внешние силы «русский народ всегда старались растащить и раздробить, это идёт ещё со средних веков».

«У нас как раньше трактовалась этническая составляющая? Были великороссы, белороссы и малороссы, — сказал Путин. — Потом под воздействием внешних факторов, а потом ещё большевики внесли свою лепту, у нас начали как бы разделять единый русский народ».

Зеленский ответил на это так: «Давайте наконец расставим точки над «i». Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии. Да, все это крайне важно, и мы об этом помним».

«Но мы, повторю еще раз, не один народ. Были бы одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг. Так что точно не один народ. У каждого из нас свой путь», — добавил Зеленский.

Будут ли новые переговоры?

Путин и Зеленский также заочно подискутировали о возможности новых прямых переговоров между лидерами двух стран.

Последний раз украинский и российский лидеры виделись в декабре 2019 года во время переговоров в «нормандском формате» — кроме Путина и Зеленского, в этом саммите также принимали участие президент Франции и канцлер Германии. Главной темой встречи было урегулирование конфликта на востоке Украины — и единственным ее конкретным результатом стала договоренность об обмене заключенными.

В остальном между Киевом и Москвой по-прежнему остаются непреодолимые разногласия. Украинские власти, позицию которых поддерживают страны Запада, обвиняют Россию в прямой поддержке сепаратистов войсками и оружием. Но Москва называет конфликт внутренней проблемой Украины и настаивает, что Киев должен вести прямые переговоры с теми, кто контролирует Донецк и Луганск.

«Цель у нас действительно должна быть одна — закончить войну на Донбассе, вернуть Украине ее территории. И еще — невозможно одновременно говорить об «одном народе» и открыто захватывать наши территории и продолжать бойню на Донбассе. Это же очевидно», — сказал Зеленский.

«Что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? — заявил Путин во время «Прямой линии» в ответ на вопрос о возможности новых переговоров с президентом Украины. — Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и в Париже. Ну и о чём разговаривать? Тем не менее я не отказываюсь от встреч подобного рода, надо только понять, о чём говорить».

Зеленский в ответ заявил, что подобные фразы Путина его не задевают. «Я никогда не живу в стереотипах. Это выглядит так, как если бы я, например, сказал: «А зачем россиянам выборы, прямая демократия, если все решается исключительно в Кремле? — говорит президент Украины. — Понятно, что тезисы о каком-либо «внешнем управлении» — исключительно пропагандистская мантра для внутреннего потребителя именно в России. Потому что в реальном мире все вопросы относительно Украины решаются исключительно в Украине и украинским государством, а точно не в какой-либо соседней стране и точно не «теневыми посредниками», которые сейчас находятся под домашним арестом или в розыске».

Названные Путином страны: США, Германия и Франция, где якобы в действительности решается судьба украинского государства, не имеют общих границ и не являются географическими соседями Украины.

«Теневым посредником» между Россией и Украиной часто называли кума Путина Виктора Медведчука — украинского политика и лидера пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Сейчас Медведчук находится под домашним арестом, ему в числе прочего предъявлены обвинения в государственной измене: попытке заработать на месторождениях в аннексированном Россией Крыму и передаче российским властям украинских военных секретов. Медведчук эти обвинения отвергает и считает их политическим преследованием.

Новости в Мире - 01 июля 2021 121 Президент Украины Владимир Зеленский ответил на утверждения российского лидера Владимира Путина о том, что украинцы и русские — один народ, искусственно разделенный в относительно недавней истории.Зеленский дал интервью информационному агентству Интерфакс-Украина, журналист которого попросил его ответить на высказывания Путина во время «Прямой линии» с россиянами в среду.«Почему Украина не входит в список недружественных стран? Потому что я не считаю, что украинский народ — недружественный нам народ, — заявил тогда президент России. — Я уже много раз говорил об этом, могу повторить ещё раз: я считаю, что украинцы и русские — это вообще один народ».При этомзаявил, что внешние силы «русский народ всегда старались растащить и раздробить, это идёт ещё со средних веков».«У нас как раньше трактовалась этническая составляющая? Были великороссы, белороссы и малороссы, — сказал. — Потом под воздействием внешних факторов, а потом ещё большевики внесли свою лепту, у нас начали как бы разделять единый русский народ».ответил на это так: «Давайте наконец расставим точки над «i». Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии. Да, все это крайне важно, и мы об этом помним».«Но мы, повторю еще раз, не один народ. Были бы одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг. Так что точно не один народ. У каждого из нас свой путь», — добавилБудут ли новые переговоры?Путин и Зеленский также заочно подискутировали о возможности новых прямых переговоров между лидерами двух стран.Последний раз украинский и российский лидеры виделись в декабре 2019 года во время переговоров в «нормандском формате» — кроме Путина и Зеленского, в этом саммите также принимали участие президент Франции и канцлер Германии. Главной темой встречи было урегулирование конфликта на востоке Украины — и единственным ее конкретным результатом стала договоренность об обмене заключенными.В остальном между Киевом и Москвой по-прежнему остаются непреодолимые разногласия. Украинские власти, позицию которых поддерживают страны Запада, обвиняют Россию в прямой поддержке сепаратистов войсками и оружием. Но Москва называет конфликт внутренней проблемой Украины и настаивает, что Киев должен вести прямые переговоры с теми, кто контролирует Донецк и Луганск.«Цель у нас действительно должна быть одна — закончить войну на Донбассе, вернуть Украине ее территории. И еще — невозможно одновременно говорить об «одном народе» и открыто захватывать наши территории и продолжать бойню на Донбассе. Это же очевидно», — сказал Зеленский.«Что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? — заявил Путин во время «Прямой линии» в ответ на вопрос о возможности новых переговоров с президентом Украины. — Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и в Париже. Ну и о чём разговаривать? Тем не менее я не отказываюсь от встреч подобного рода, надо только понять, о чём говорить».Зеленский в ответ заявил, что подобные фразы Путина его не задевают. «Я никогда не живу в стереотипах. Это выглядит так, как если бы я, например, сказал: «А зачем россиянам выборы, прямая демократия, если все решается исключительно в Кремле? — говорит президент Украины. — Понятно, что тезисы о каком-либо «внешнем управлении» — исключительно пропагандистская мантра для внутреннего потребителя именно в России. Потому что в реальном мире все вопросы относительно Украины решаются исключительно в Украине и украинским государством, а точно не в какой-либо соседней стране и точно не «теневыми посредниками», которые сейчас находятся под домашним арестом или в розыске».Названные Путином страны: США, Германия и Франция, где якобы в действительности решается судьба украинского государства, не имеют общих границ и не являются географическими соседями Украины.«Теневым посредником» между Россией и Украиной часто называли кума Путина Виктора Медведчука — украинского политика и лидера пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Сейчас Медведчук находится под домашним арестом, ему в числе прочего предъявлены обвинения в государственной измене: попытке заработать на месторождениях в аннексированном Россией Крыму и передаче российским властям украинских военных секретов. Медведчук эти обвинения отвергает и считает их политическим преследованием.Новости в Мире - 01 июля 2021 121

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