С сегодняшнего дня ужесточены правила въезда для въезжающих в Украину из ОРДЛО через РФ. На КПВВ «Станица Луганская» меры усиливать не будут



Об этом заявил начальник отдела коммуникации со СМИ Госпогранслужбы Украины Олег Бойко, передают «Новости Донбасса».

Представитель ГПСУ подтвердли, что при выезде с неподонтрольных территорий продолжают действовать правила, установленные Кабмином 16 июня 2021 года.

При пересечении КПВВ и границы пересекающим (за исключением украинцев и иностранцев, прибывших из Португалии, Ирландии, Индии, Великобритании и РФ) устанавливать приложение «Вдома», проходить самоизоляцию и сдавать ковид-тест не нужно.

При этом, с сегодняшнего дня с более жесткими карантинными правилами, обусловленными штаммом «Дельта», столкнуться граждане, въезжающие на подконтрольную территорию из ОРДЛО (или обратно) через РФ.

Ранее правительство решило, что со 2 июля украинцы и иностранцы, прибывающие в Украину из пяти вышеперечисленных стран при въезде будут проходить обязательное экспресс-тестирование на антиген. Новости Региона - Сегодня, 04:31 91 Карантинные меры на КПВВ в Луганской и Донецкой областях и админгранице с Крымом Украина усиливать не будет.Об этом заявил начальник отдела коммуникации со СМИ Госпогранслужбы Украины Олег Бойко, передают «Новости Донбасса».Представитель ГПСУ подтвердли, что при выезде с неподонтрольных территорий продолжают действовать правила, установленные Кабмином 16 июня 2021 года.При пересечении КПВВ и границы пересекающим (за исключением украинцев и иностранцев, прибывших из Португалии, Ирландии, Индии, Великобритании и РФ) устанавливать приложение «Вдома», проходить самоизоляцию и сдавать ковид-тест не нужно.При этом, с сегодняшнего дня с более жесткими карантинными правилами, обусловленными штаммом «Дельта», столкнуться граждане, въезжающие на подконтрольную территорию из ОРДЛО (или обратно) через РФ.Ранее правительство решило, что со 2 июля украинцы и иностранцы, прибывающие в Украину из пяти вышеперечисленных стран при въезде будут проходить обязательное экспресс-тестирование на антиген. Новости Региона - Сегодня, 04:31 91

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