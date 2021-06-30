С сегодняшнего дня ужесточены правила въезда для въезжающих в Украину из ОРДЛО через РФ. На КПВВ «Станица Луганская» меры усиливать не будут
Карантинные меры на КПВВ в Луганской и Донецкой областях и админгранице с Крымом Украина усиливать не будет.
Об этом заявил начальник отдела коммуникации со СМИ Госпогранслужбы Украины Олег Бойко, передают «Новости Донбасса».
Представитель ГПСУ подтвердли, что при выезде с неподонтрольных территорий продолжают действовать правила, установленные Кабмином 16 июня 2021 года.
При пересечении КПВВ и границы пересекающим (за исключением украинцев и иностранцев, прибывших из Португалии, Ирландии, Индии, Великобритании и РФ) устанавливать приложение «Вдома», проходить самоизоляцию и сдавать ковид-тест не нужно.
При этом, с сегодняшнего дня с более жесткими карантинными правилами, обусловленными штаммом «Дельта», столкнуться граждане, въезжающие на подконтрольную территорию из ОРДЛО (или обратно) через РФ.
Ранее правительство решило, что со 2 июля украинцы и иностранцы, прибывающие в Украину из пяти вышеперечисленных стран при въезде будут проходить обязательное экспресс-тестирование на антиген. Новости Региона - Сегодня, 04:31 91
Об этом заявил начальник отдела коммуникации со СМИ Госпогранслужбы Украины Олег Бойко, передают «Новости Донбасса».
Представитель ГПСУ подтвердли, что при выезде с неподонтрольных территорий продолжают действовать правила, установленные Кабмином 16 июня 2021 года.
При пересечении КПВВ и границы пересекающим (за исключением украинцев и иностранцев, прибывших из Португалии, Ирландии, Индии, Великобритании и РФ) устанавливать приложение «Вдома», проходить самоизоляцию и сдавать ковид-тест не нужно.
При этом, с сегодняшнего дня с более жесткими карантинными правилами, обусловленными штаммом «Дельта», столкнуться граждане, въезжающие на подконтрольную территорию из ОРДЛО (или обратно) через РФ.
Ранее правительство решило, что со 2 июля украинцы и иностранцы, прибывающие в Украину из пяти вышеперечисленных стран при въезде будут проходить обязательное экспресс-тестирование на антиген. Новости Региона - Сегодня, 04:31 91
Метки: {keywords}