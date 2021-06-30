В Луганске сегодня до 33 градусов жары, утром и днем кратковременный дождь
Сегодня, 2 июля в регионе ожидается до 33 градусов жары. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).
«На территории ЛНР 2 июля ожидается переменная облачность, утром и днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 28-33 градуса жары», — прогнозируют синоптики.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске днем ожидается 31-33 градуса тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске — 30-32 градуса тепла днем.
Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.
По предварительному прогнозу, до конца недели сохранится неустойчивая погода с локальными грозовыми дождями.
Погода в Луганске - Сегодня, 05:30 10
«На территории ЛНР 2 июля ожидается переменная облачность, утром и днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 28-33 градуса жары», — прогнозируют синоптики.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске днем ожидается 31-33 градуса тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске — 30-32 градуса тепла днем.
Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.
По предварительному прогнозу, до конца недели сохранится неустойчивая погода с локальными грозовыми дождями.
Погода в Луганске - Сегодня, 05:30 10
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