В Луганске сегодня до 33 градусов жары, утром и днем кратковременный дождь



«На территории ЛНР 2 июля ожидается переменная облачность, утром и днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 28-33 градуса жары», — прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске днем ожидается 31-33 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске — 30-32 градуса тепла днем.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

По предварительному прогнозу, до конца недели сохранится неустойчивая погода с локальными грозовыми дождями.

Погода в Луганске - Сегодня, 05:30 10 Сегодня, 2 июля в регионе ожидается до 33 градусов жары. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).«На территории ЛНР 2 июля ожидается переменная облачность, утром и днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 28-33 градуса жары», — прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске днем ожидается 31-33 градуса тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске — 30-32 градуса тепла днем.Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.По предварительному прогнозу, до конца недели сохранится неустойчивая погода с локальными грозовыми дождями.Погода в Луганске - Сегодня, 05:30 10

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