Гривна подешевела в Луганске после высказываний Зеленского. Курсы валют на 2 июля
Госбанк информирует о том, что со 2 июля 2021 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
72,9086 рубля
1 ЕВРО
86,4113 рубля
10 украинских гривен
26,5877 рубля
Напомним, что вчера 1 июля курсы основных валют были такими:
1 доллар США
72,7234 рубля
1 ЕВРО
86,5118 рубля
10 украинских гривен
26,7074 рубля
Как ранее информировал журналисты, президент Зеленский отвечая Путину, заявил какой народ он представляет. Экономика - Сегодня, 05:00 143
1 доллар США
72,9086 рубля
1 ЕВРО
86,4113 рубля
10 украинских гривен
26,5877 рубля
Напомним, что вчера 1 июля курсы основных валют были такими:
1 доллар США
72,7234 рубля
1 ЕВРО
86,5118 рубля
10 украинских гривен
26,7074 рубля
Как ранее информировал журналисты, президент Зеленский отвечая Путину, заявил какой народ он представляет. Экономика - Сегодня, 05:00 143
Метки: {keywords}