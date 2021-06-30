Гривна подешевела в Луганске после высказываний Зеленского. Курсы валют на 2 июля



1 доллар США

72,9086 рубля

1 ЕВРО

86,4113 рубля

10 украинских гривен

26,5877 рубля

Напомним, что вчера 1 июля курсы основных валют были такими:

1 доллар США

72,7234 рубля

1 ЕВРО

86,5118 рубля

10 украинских гривен

26,7074 рубля

Как ранее информировал журналисты, президент Зеленский отвечая Путину, заявил какой народ он представляет. Экономика - Сегодня, 05:00 143 Госбанк информирует о том, что со 2 июля 2021 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:1 доллар США72,9086 рубля1 ЕВРО86,4113 рубля10 украинских гривен26,5877 рубляНапомним, что вчера 1 июля курсы основных валют были такими:1 доллар США72,7234 рубля1 ЕВРО86,5118 рубля10 украинских гривен26,7074 рубляКак ранее информировал журналисты, президент Зеленский отвечая Путину, заявил какой народ он представляет. Экономика - Сегодня, 05:00 143

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