За июнь количество пересекающих КПВВ в Станице Луганской увеличилось практически в два раза



В том числе, в сторону Луганска прошло 2444 человека, на подконтрольную Украине территорию прибыло 2238 человек.

За июнь пассажиропоток через пункт пропуска в Станице Луганской увеличился практически в два раза. Для сравнения: так 10 июня, как информировал журналисты, через КПВВ прошло около 2200 человек в обе стороны. Новости Региона - Сегодня, 07:00 175 В последний день июня через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» линию разграничения пересекло 4682 человека. Об этом сообщает пресс-служба штаба ОС.В том числе, в сторону Луганска прошло 2444 человека, на подконтрольную Украине территорию прибыло 2238 человек.За июнь пассажиропоток через пункт пропуска в Станице Луганской увеличился практически в два раза. Для сравнения: так 10 июня, как информировал журналисты, через КПВВ прошло около 2200 человек в обе стороны. Новости Региона - Сегодня, 07:00 175

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