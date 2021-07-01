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За июнь количество пересекающих КПВВ в Станице Луганской увеличилось практически в два раза

robot Сегодня, 07:4539Новости
За июнь количество пересекающих КПВВ в Станице Луганской увеличилось практически в два раза
В последний день июня через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» линию разграничения пересекло 4682 человека. Об этом сообщает пресс-служба штаба ОС.
В том числе, в сторону Луганска прошло 2444 человека, на подконтрольную Украине территорию прибыло 2238 человек.
За июнь пассажиропоток через пункт пропуска в Станице Луганской увеличился практически в два раза. Для сравнения: так 10 июня, как информировал журналисты, через КПВВ прошло около 2200 человек в обе стороны. Новости Региона - Сегодня, 07:00 175

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