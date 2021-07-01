СМИ: Албания заподозрила граждан РФ и Чехии в "шпионаже" на учениях НАТО

"Прокуратура ранее поставила полиции специальные задачи, включая негласное наблюдение за отелем класса "люкс" в Тиране, чтобы определить, с кем там встречались граждане России. Выдвинутое в отношении них подозрение ведет к тому, что при попытке повторного въезда в Албанию главное управление полиции и отдел по борьбе с терроризмом будут немедленно оповещены", - передает издание.

Фото: © US. Army / Sgt. Gustavo OlgiatiПрокуратура Албании возбудила дело о шпионаже на учениях НАТО Defender Europe 21 в отношении двух россиян, а также пяти чехов, передает портал издания Albanian Daily News, передает РИА Новости.Албанская полиция предоставила прокуратуре материалы для расследования в отношении граждан России Георгия Буданова и Владислава Черкасова, которые посетили страну во время учений НАТО в мае-июне. Их подозревают в сборе информации.Пятеро граждан Чехии, которых также заподозрили в шпионаже, въехали в Албанию 1 мая, до начала учений, и оставались в стране десять дней. Чехи, особенно Филип Чапек, вызвали пристальное внимание албанских властей после того, как они стали объезжать на взятом в аренду автомобиле окрестности военных баз и ненадолго задерживаться у них, что подтверждают данные GPS. Их подозревают также в том, что они фотографировали участвовавших в учениях военнослужащих НАТО.Российская сторона пока не прокомментировала эту информацию.