Донбасс. Оперативная лента военных событий 02.07.2021

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.- Лента военных событий в Новороссии за 01.07.202109:00Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.Обстрел был зафиксирован в 20:22. Огонь велся по направлению от Старогнатовки к Новоласпе. Было выпущено 25 снарядов калибром 122 мм.