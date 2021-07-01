Захарова иронически ответила Зеленскому на слова о русских и украинцах

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронически прокомментировала изменение позиции президента Украины Владимира Зеленского по поводу того, являются ли русские и украинцы одним народом, передает РИА Новости.Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в среду заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. В четверг Зеленский в своем аккаунте в Twitter написал, что украинцы и русские не являются одним народом и что у каждого свой путь.Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание, что в интервью донецкой "Муниципальной газете" от 18 апреля 2014 года Зеленский заявил: "Мы (русские и украинцы – ред.) один народ"."В том же интервью 2014 года Зеленский сказал, обосновывая свою мысль об одном народе украинцев с русскими: "Мы же не идиоты!" Очевидно, за семь лет многое изменилось", - отметила Захарова.