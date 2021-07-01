Стало известно, сколько бесплатных тестов было сделано на КПВВ в Донбассе с начала года



По состоянию на конец июня 2021 такой опцией уже воспользовались 14 238 человек: на КПВВ «Новотроицкое», который работает в Донецкой области, — 4 609, КПВВ «Станица Луганская», который работает в Луганской области, — 9 629. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Также напомним, что 16 июня 2021 Правительством принято изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 № 1236, которым, в частности, установлено, что 17 июня на территории Украины устанавливается «зеленая» зона уровня эпидемической опасности.

Изменениями предусматривается:

• освобождение от обязательной самоизоляции и обсервации граждан Украины, прибывающих из временно оккупированных территорий;

• отмены текущего контроля с помощью мобильного приложения «Вдома»;

• на период «зеленого» уровня также не нужно ПЦР-тестирование.

Таким образом, жители неподконтрольных территорий, в период действия «зеленой» зоны на территории Украины могут беспрепятственно пересекать КПВВ. Новости Региона - Сегодня, 10:00 222 С января текущего года на КПВВ в Донецкой, а с марта — и в Луганской областях, можно было бесплатно сдать тест на коронавирус.По состоянию на конец июня 2021 такой опцией уже воспользовались 14 238 человек: на КПВВ «Новотроицкое», который работает в Донецкой области, — 4 609, КПВВ «Станица Луганская», который работает в Луганской области, — 9 629. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.Также напомним, что 16 июня 2021 Правительством принято изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 № 1236, которым, в частности, установлено, что 17 июня на территории Украины устанавливается «зеленая» зона уровня эпидемической опасности.Изменениями предусматривается:• освобождение от обязательной самоизоляции и обсервации граждан Украины, прибывающих из временно оккупированных территорий;• отмены текущего контроля с помощью мобильного приложения «Вдома»;• на период «зеленого» уровня также не нужно ПЦР-тестирование.Таким образом, жители неподконтрольных территорий, в период действия «зеленой» зоны на территории Украины могут беспрепятственно пересекать КПВВ. Новости Региона - Сегодня, 10:00 222

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