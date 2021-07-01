Заря — Макуспор 22:0. И это не фейк! (ВИДЕО)







Состав нашей команды в первом тайме выглядел так: 73. Никита Шевченко (к), 8. Сергей Булеца, 4. Ловро Цвек, 44. Денис Фаворов, 25. Александр Гладкий, 90. Максим Имереков, 6. Жуниньо, 22. Владислав Кабаев, 10. Дмитрий Хомченовский, 9. Шахаб Захедитабар, 15. Виталий Вернидуб.



Изначально отчёт планировался другим, но так как забитых голов и моментов было много, просто напишем кратко и лаконично.



5 минута — Александр Гладкий — 1:0.

9 минута — Шахаб — 2:0.

13 минута — Дмитрий Хомченовский — 3:0.

15 минута — Жуниньо — 4:0.

19 минута — Владислав Кабаев — 5:0.

22 минута — Сергей Булеца — 6:0.

35 минута — Максим Имереков — 7:0.

39 минута — Жуниньо — 8:0.

43 минута — Виталий Вернидуб — 9:0.

45 минута — Денис Фаворов — 10:0.



Во втором тайме состав «Зари» кардинально изменился и шанс получили другие игроки, а именно: 1. Дмитрий Мацапура, 5. Агрон Руфати, 48. Максим Казаков, 21. Ахмед Алибеков, 23. Егор Назарина, 98. Денис Нагнойный, 19. Максим Хлань, 96. Данил Алефиренко, 18. Кристиан (Денис Янаков, 72), 28. Артём Громов, 17. Владислав Емец.

50 минута — Максим Хлань — 11:0.

51 минута — Артём Громов — 12:0.

55 минута — Денис Нагнойный — 13:0.

58 минута — Кристиан — 14:0.

59 минута — Агрон Руфати (с пенальти) — 15:0.

68 минута — Егор Назарина — 16:0.

75 минута — Ахмед Алибеков (с пенальти) — 17:0.

76 минута — Владислав Емец — 18:0.

79 минута — Максим Казаков — 19:0.

85 минута — Даниил Алефиренко — 20:0.

86 минута — Денис Янаков — 21:0.

87 минута — Даниил Алефиренко — 22:0. Команда - 01 июля 2021 792 Продолжая сбор в Турции луганская «Заря» провела ещё одну совместную тренировку. Поскольку в расписании произошли изменения и изначальная совместная тренировка с румынским футбольным клубом «Металоглобус» не состоялась, в соперники нам был определён местный футбольный клуб «Макуспор» из города Бурдур, где проводит сборы «Заря».73. Никита Шевченко (к), 8. Сергей Булеца, 4. Ловро Цвек, 44. Денис Фаворов, 25. Александр Гладкий, 90. Максим Имереков, 6. Жуниньо, 22. Владислав Кабаев, 10. Дмитрий Хомченовский, 9. Шахаб Захедитабар, 15. Виталий Вернидуб.Изначально отчёт планировался другим, но так как забитых голов и моментов было много, просто напишем кратко и лаконично.5 минута — Александр Гладкий — 1:0.9 минута — Шахаб — 2:0.13 минута — Дмитрий Хомченовский — 3:0.15 минута — Жуниньо — 4:0.19 минута — Владислав Кабаев — 5:0.22 минута — Сергей Булеца — 6:0.35 минута — Максим Имереков — 7:0.39 минута — Жуниньо — 8:0.43 минута — Виталий Вернидуб — 9:0.45 минута — Денис Фаворов — 10:0.1. Дмитрий Мацапура, 5. Агрон Руфати, 48. Максим Казаков, 21. Ахмед Алибеков, 23. Егор Назарина, 98. Денис Нагнойный, 19. Максим Хлань, 96. Данил Алефиренко, 18. Кристиан (Денис Янаков, 72), 28. Артём Громов, 17. Владислав Емец.50 минута — Максим Хлань — 11:0.51 минута — Артём Громов — 12:0.55 минута — Денис Нагнойный — 13:0.58 минута — Кристиан — 14:0.59 минута — Агрон Руфати (с пенальти) — 15:0.68 минута — Егор Назарина — 16:0.75 минута — Ахмед Алибеков (с пенальти) — 17:0.76 минута — Владислав Емец — 18:0.79 минута — Максим Казаков — 19:0.85 минута — Даниил Алефиренко — 20:0.86 минута — Денис Янаков — 21:0.87 минута — Даниил Алефиренко — 22:0. Команда - 01 июля 2021 792

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