В Луганске увеличили производство пива на 22%, а производство сигарет на 56%



«За январь-май 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года на 22,4% возросло производство пива солодового (кроме пива безалкогольного и пива с содержанием алкоголя менее 0,5%)», — говорится в сообщении.

Так же за указанный период на 56% увеличилось производство сигарет, содержащих табак или смеси табака с заменителями табака. Экономика - Сегодня, 11:00 98 В Луганске заявили, что производство солодового пива за январь-май выросло на 22,4%, сигарет — на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Минэкономразвития.«За январь-май 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года на 22,4% возросло производство пива солодового (кроме пива безалкогольного и пива с содержанием алкоголя менее 0,5%)», — говорится в сообщении.Так же за указанный период на 56% увеличилось производство сигарет, содержащих табак или смеси табака с заменителями табака. Экономика - Сегодня, 11:00 98

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