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Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми

Sergey Сегодня, 11:3020Новости
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми
Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский
Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате десяти тысяч рублей семьям с детьми от шести до 18 лет и инвалидам от 18 до 23 лет, передает РИА Новости.
Они должны быть гражданами России, обучающимися по основным общеобразовательным программам.
Получатели могут обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации за назначением до 1 ноября. Сами выплаты будут осуществляться с августа по декабрь текущего года.
Эти десять тысяч рублей не станут учитывать в составе доходов семей при предоставлении им иных мер соцподдержки. Также они не относятся к средствам, попадающим под взыскание по исполнительным документам.
Президент поручил правительству определить порядок реализации указа. Документ вступил в силу с момента подписания.

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