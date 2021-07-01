Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми

Фото: © РИА Новости / Алексей НикольскийВладимир Путин подписал указ о единовременной выплате десяти тысяч рублей семьям с детьми от шести до 18 лет и инвалидам от 18 до 23 лет, передает РИА Новости.Они должны быть гражданами России, обучающимися по основным общеобразовательным программам.Получатели могут обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации за назначением до 1 ноября. Сами выплаты будут осуществляться с августа по декабрь текущего года.Эти десять тысяч рублей не станут учитывать в составе доходов семей при предоставлении им иных мер соцподдержки. Также они не относятся к средствам, попадающим под взыскание по исполнительным документам.Президент поручил правительству определить порядок реализации указа. Документ вступил в силу с момента подписания.