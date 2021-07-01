В Киеве списали на Россию провал Украины на рынке вооружений

"Например, если начинаются переговоры украинских оружейников с Индией, то Россия начинает забрасывать в военные ведомства Индии различные рекламации, заявления о том, что недопустимо и все такое прочее", — утверждает Бадрак.

Фото: © РИА Новости / СтрингерОружейный экспорт Украины обвалился в том числе из-за "злонамеренных" действий России, такое заявление в эфире канала UkrLife сделал украинский военный эксперт Валентин Бадрак, передает РИА Новости.Он пожаловался, что такая тенденция наблюдается с 2014 года.По словам Бадрака, это объясняется конкуренцией на рынке и тем, что украинская армия с началом конфликта на востоке страны стала остро нуждаться в вооружении и технике. "Конкуренты тоже не дремлют. Та же Россия является глобальным конкурентом Украины на рынке оружия", — сказал Бадрак.Также он обвинил Москву в "создании больших преград" для Киева на рынке вооружения.При этом он заявил, что в настоящий момент Украина восстанавливает свои позиции на рынке и развивает военно-промышленный комплекс, а Россия якобы испытывает "технологический спад" и "технологическую деградацию".В октябре прошлого года генеральный директор компании "Укрспецэкспорт" Вадим Ноздря сообщал, что украинский ВПК утратил конкурентоспособность, давно выпав из первой десятки мировых экспортеров оружия.В июне 2014 года занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко запретил любое сотрудничество с Россией, касающееся военно-промышленного комплекса. Под запрет попала и продукция двойного назначения, в том числе вертолетные двигатели, которые можно использовать как в военных, так и в гражданских целях, силовые установки для кораблей и другие комплектующие.По словам директора Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игоря Коротченко, разрыв Киевом кооперационных связей с российским ВПК, привел к полной деградации и параличу всех перспективных разработок, которые вела украинская "оборонка".