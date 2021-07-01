В Киеве списали на Россию провал Украины на рынке вооружений
Оружейный экспорт Украины обвалился в том числе из-за "злонамеренных" действий России, такое заявление в эфире канала UkrLife сделал украинский военный эксперт Валентин Бадрак, передает РИА Новости.
Он пожаловался, что такая тенденция наблюдается с 2014 года.
По словам Бадрака, это объясняется конкуренцией на рынке и тем, что украинская армия с началом конфликта на востоке страны стала остро нуждаться в вооружении и технике. "Конкуренты тоже не дремлют. Та же Россия является глобальным конкурентом Украины на рынке оружия", — сказал Бадрак.
Также он обвинил Москву в "создании больших преград" для Киева на рынке вооружения.
"Например, если начинаются переговоры украинских оружейников с Индией, то Россия начинает забрасывать в военные ведомства Индии различные рекламации, заявления о том, что недопустимо и все такое прочее", — утверждает Бадрак.
При этом он заявил, что в настоящий момент Украина восстанавливает свои позиции на рынке и развивает военно-промышленный комплекс, а Россия якобы испытывает "технологический спад" и "технологическую деградацию".
В октябре прошлого года генеральный директор компании "Укрспецэкспорт" Вадим Ноздря сообщал, что украинский ВПК утратил конкурентоспособность, давно выпав из первой десятки мировых экспортеров оружия.
В июне 2014 года занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко запретил любое сотрудничество с Россией, касающееся военно-промышленного комплекса. Под запрет попала и продукция двойного назначения, в том числе вертолетные двигатели, которые можно использовать как в военных, так и в гражданских целях, силовые установки для кораблей и другие комплектующие.
По словам директора Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игоря Коротченко, разрыв Киевом кооперационных связей с российским ВПК, привел к полной деградации и параличу всех перспективных разработок, которые вела украинская "оборонка".
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