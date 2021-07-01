Крымские татары назвали украинский закон о коренных народах клоунадой

"Очередной виток виртуальной политики Украины в отношении российского Крыма. Закон выглядит неполноценным, недальновидным и главное – никоим образом не сможет повлиять на положение народов Крыма. Я бы попросил очередной раз политиков сопредельного государства прекратить эту клоунаду, оставить мой народ в покое и заниматься внутренней политикой Украины и разрешением конфликта на Донбассе", - сказал РИА Новости Умеров.

Фото: © РИА Новости / Сергей МальгавкоГлава региональной национально-культурной автономии крымских татар Крыма Эйваз Умеров назвал "клоунадой" и очередным витком "виртуальной политики" закон "О коренных народах Украины", с помощью которого киевские власти надеются "вернуть" полуостров, передает РИА Новости.Ранее депутат Верховной рады Кира Рудык назвала закон "о коренных народах" важным шагом на пути к "возвращению" Крыма Украине. По ее словам, Киев должен дать "четкий сигнал" крымским татарам и миру, что продолжает борьбу за Крым.По его словам, все народы Крыма уже обеспечены всеми необходимыми правами, в том числе коренные."В Крыму идет строительный бум религиозных объектов, мечети строятся повсеместно, нет притеснений ни по религиозному, ни по социальному, ни по национальным признакам. Это отмечают все без исключения иностранные граждане, посещающие республику. Сами коренные народы чувствуют себя более чем комфортно", - сказал Умеров.Верховная рада приняла закон о "коренных народах Украины", в перечень которых не включены русские. При этом в законопроекте отдельно прописаны как коренные народы Украины те, что сформировались на территории Крыма – крымские татары, караимы и крымчаки.