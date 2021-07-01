В Луганске заявили, что открыли ответный огонь по позициям ВСУ в районе Золотого
В Луганске заявили, что военнослужащие НМ в районе Золотого открыли ответный огонь по позициям ВСУ. Об этом пишет ЛИЦ.
«Военнослужащие Народной милиции ЛНР из-за обстрелов территории республики со стороны ВСУ открыли ответный огонь по позициям киевских силовиков из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения», — заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства Иван Филипоненко.
По словам Филипоненко:
ВСУ пять раз на протяжении суток нарушали режим прекращения огня.
Обстрелам подверглись районы Золотого-5 и поселка городского типа Калиново.
Огонь велся из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17 и стрелкового оружия.
Как заявил И.Филипоненко, в результате одного из этих обстрелов погиб военнослужащий Народной милиции.
«Военнослужащие Народной милиции ЛНР из-за обстрелов территории республики со стороны ВСУ открыли ответный огонь по позициям киевских силовиков из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения», — заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства Иван Филипоненко.
По словам Филипоненко:
ВСУ пять раз на протяжении суток нарушали режим прекращения огня.
Обстрелам подверглись районы Золотого-5 и поселка городского типа Калиново.
Огонь велся из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17 и стрелкового оружия.
Как заявил И.Филипоненко, в результате одного из этих обстрелов погиб военнослужащий Народной милиции.
«Для обеспечения безопасности мирного населения республики наши защитники были вынуждены открыть огонь из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения по позициям противника, с которых велась стрельба», — цитирует Филипоненко издание ЛИЦ.Политика - Сегодня, 11:25 127
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