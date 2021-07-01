В Луганске заявили, что открыли ответный огонь по позициям ВСУ в районе Золотого



«Военнослужащие Народной милиции ЛНР из-за обстрелов территории республики со стороны ВСУ открыли ответный огонь по позициям киевских силовиков из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения», — заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства Иван Филипоненко.

По словам Филипоненко:

ВСУ пять раз на протяжении суток нарушали режим прекращения огня.

Обстрелам подверглись районы Золотого-5 и поселка городского типа Калиново.

Огонь велся из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17 и стрелкового оружия.

Как заявил И.Филипоненко, в результате одного из этих обстрелов погиб военнослужащий Народной милиции.

«Для обеспечения безопасности мирного населения республики наши защитники были вынуждены открыть огонь из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения по позициям противника, с которых велась стрельба», — цитирует Филипоненко издание ЛИЦ. Политика - Сегодня, 11:25 127 В Луганске заявили, что военнослужащие НМ в районе Золотого открыли ответный огонь по позициям ВСУ. Об этом пишет ЛИЦ.«Военнослужащие Народной милиции ЛНР из-за обстрелов территории республики со стороны ВСУ открыли ответный огонь по позициям киевских силовиков из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения», — заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства Иван Филипоненко.По словам Филипоненко:ВСУ пять раз на протяжении суток нарушали режим прекращения огня.Обстрелам подверглись районы Золотого-5 и поселка городского типа Калиново.Огонь велся из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17 и стрелкового оружия.Как заявил И.Филипоненко, в результате одного из этих обстрелов погиб военнослужащий Народной милиции.Политика - Сегодня, 11:25 127

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