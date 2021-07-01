В Москве больных ОРВИ обязали соблюдать изоляцию

"Мы начинаем эксперимент, в соответствии с которым дополнительно всем, к кому приходит врач в связи с болезнью ОРВИ, до окончательного ПЦР-исследования и всем родственникам, которые с ним проживают, будет делаться экспресс-тест на антиген - тест, который дополняет ПЦР-исследование", — отметила она.

Фото: © РИА Новости / Александр КряжевВсе больные ОРВИ до отрицательного ПЦР-теста приравниваются к больным коронавирусомсообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает РИА Новости.Они, по ее словам, должны соблюдать изоляцию.Этот анализ, по словам заммэра, с большей степенью вероятности определить, есть ли у пациента в носоглотке белок, который с высокой долей вероятности свидетельствует об инфекции.Такие меры позволят ускорить диагностику коронавируса и начать более быстро лечить и изолировать больных, а также прервать цепочку распространения COVID-19.