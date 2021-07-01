Вчера неожиданно открыли КПВВ в Счастье. Но через него пропустили только одного человека

Вчера неожиданно открылся для перехода КПВВ «Луганск-Счастье», со стороны Луганска в сторону Украины прошел только один человек. Об этом сообщает пресс-служба штаба ОС.«Через контрольный пункт въезда-выезда «Счастье» на подконтрольную Украине территорию прибыл 1 человек», — говорится в сообщении.Подробности о данном человеке никто не сообщает, но, кто бы он ни был, его перемещение из Луганска в Счастье показывает, что не смотря на всю дичь, которая творится на заседениях Трехсторонней контактной группы, стороны могут о чем-то договариваться, тем более, когда есть совместный интерес. А то, что в данном человеке были каким-то образом заинтересованы обе стороны, как говорится — «и ежу понятно»Новости Региона - Сегодня, 12:07 358