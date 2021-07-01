Будут ли объединять ЛНР и ДНР



«Этот вопрос время от времени поднимается, но, учитывая Минские соглашения и сегодняшнюю ситуацию, мы можем нанести себе определенный ущерб. В переговорном процессе, как минимум», — заявил Пушилин.

Он подчеркнул, что со всех сторон лучше жить в большой стране, намекнув, что под «большой страной» имеет ввиду не только объединение «республик».

Прямо об интеграции с РФ Пушилин не сказал, отделавшись фразой: «это нечто большее, к чему мы и стремимся». Новости Донецка - Сегодня, 13:00 322 Руководители неподконтрольных территорий Донбасса все еще не намерены объединяться. Об этом сообщил Денис Пушилин в комментарии местному паблику, передает ДонПресс.«Этот вопрос время от времени поднимается, но, учитывая Минские соглашения и сегодняшнюю ситуацию, мы можем нанести себе определенный ущерб. В переговорном процессе, как минимум», — заявил Пушилин.Он подчеркнул, что со всех сторон лучше жить в большой стране, намекнув, что под «большой страной» имеет ввиду не только объединение «республик».Прямо об интеграции с РФ Пушилин не сказал, отделавшись фразой: «это нечто большее, к чему мы и стремимся». Новости Донецка - Сегодня, 13:00 322

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