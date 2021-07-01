Лукашенко пообещал предъявить претензии Меркель

"Лукашенко во время вручения госнаград заявил о масштабной антитеррористической операции, которая завершена белорусскими спецслужбами и силовиками. И проанонсировал в ближайшее время подробности", - говорится в сообщении.

"После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о завершении масштабной антитеррористической операции, проведенной белорусскими спецслужбами и силовиками, сообщило в пятницу агентство Sputnik Беларусь, передает РИА Новости.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после завершения антитеррористической операции, проведенной в стране, Минск предъявит претензии канцлеру Германии Ангеле Меркель и "кое-кому из руководства" ФРГ.В феврале председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что спецслужбы республики располагают информацией о планах совершения терактов в стране, при этом уже задержаны несколько человек, планировавших террористическую деятельность. Позже он уточнил, что в стране планировались и были пресечены теракты в отношении объектов госведомств и отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества людей. Спецслужбы республики заявляли, что со второго полугодия прошлого года фиксируют резкую активизацию террористических угроз в отношении Белоруссии, они исходят с территории ряда соседних государств. Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, а также госпереворот.