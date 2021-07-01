Вчера через КПВВ «Станица Луганская» прошло почти 3800 человек.



За вчерашний день, по их данным в сторону Луганска проследовало 2003 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыло 1764 человек.

Накануне через КПВВ прошло более 4,5 тысяч человек. По сравнению с началом июня пассажиропоток вырос практически в двое.

Новости Региона - Сегодня, 14:00 196 Вчера, 1 июля, через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» линию разграничения пересекло 3767 человек. Об этом сообщает пресс-служба штаба ОС.За вчерашний день, по их данным в сторону Луганска проследовало 2003 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыло 1764 человек.Накануне через КПВВ прошло более 4,5 тысяч человек. По сравнению с началом июня пассажиропоток вырос практически в двое.Новости Региона - Сегодня, 14:00 196

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