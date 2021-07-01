Какие банки завтра будут работать в Луганске. Список
Государственный банк ЛНР определил 17 отделений, которые будут работать в субботу, 3 июля. Об этом сообщили в финучреждении.
«Государственный банк Луганской Народной Республики уведомляет о том, что в субботу, 3 июля 2021 года, будут работать в дежурном режиме 17 отделений банка. Время работы дежурных отделений в субботу — с 08:30 до 16:00. Санитарный перерыв — с 12:00 до 13:00», — говорится в сообщении.
Перечень дежурных отделений Госбанка, работающих в субботу, 3 июля:
Дежурные отделения по Луганску:
— ул. Оборонная, 2а;
— кв. Волкова, 2а;
— ул. Чапаева, 62;
— ул. Веселогоровская, 7.
Дежурные отделения в других городах:
— Алчевск, ул. Фрунзе, 40;
— Антрацит, ул. Петровского, 9;
— Брянка, микрорайон «Тополь», 11а;
— Краснодон, Микроцентр, 18;
— Красный Луч, ул. Луганское шоссе, 25;
— Лутугино, ул. Крупской, 22;
— Перевальск, ул. Ленина, 39а;
— Ровеньки, ул. ул. Плеханова, 1/1;
— Свердловск, ул. Энгельса, 32;
— Стаханов, ул. Ленинградская, 3/1;
— Кировск, ул. 23-го Партсъезда, 10;
— Славяносербск, ул. Ленина, 68;
— Первомайск, ул. Макушкина, 1а.
Дежурные отделения в субботу будут оказывать следующие услуги и выполнять такие операции:
Выплата всех видов пенсий, социальных пособий и зарплат со счетов физических лиц;
Прием всех видов коммунальных платежей.
Удобный город - Сегодня, 15:29 25
«Государственный банк Луганской Народной Республики уведомляет о том, что в субботу, 3 июля 2021 года, будут работать в дежурном режиме 17 отделений банка. Время работы дежурных отделений в субботу — с 08:30 до 16:00. Санитарный перерыв — с 12:00 до 13:00», — говорится в сообщении.
Перечень дежурных отделений Госбанка, работающих в субботу, 3 июля:
Дежурные отделения по Луганску:
— ул. Оборонная, 2а;
— кв. Волкова, 2а;
— ул. Чапаева, 62;
— ул. Веселогоровская, 7.
Дежурные отделения в других городах:
— Алчевск, ул. Фрунзе, 40;
— Антрацит, ул. Петровского, 9;
— Брянка, микрорайон «Тополь», 11а;
— Краснодон, Микроцентр, 18;
— Красный Луч, ул. Луганское шоссе, 25;
— Лутугино, ул. Крупской, 22;
— Перевальск, ул. Ленина, 39а;
— Ровеньки, ул. ул. Плеханова, 1/1;
— Свердловск, ул. Энгельса, 32;
— Стаханов, ул. Ленинградская, 3/1;
— Кировск, ул. 23-го Партсъезда, 10;
— Славяносербск, ул. Ленина, 68;
— Первомайск, ул. Макушкина, 1а.
Дежурные отделения в субботу будут оказывать следующие услуги и выполнять такие операции:
Выплата всех видов пенсий, социальных пособий и зарплат со счетов физических лиц;
Прием всех видов коммунальных платежей.
Удобный город - Сегодня, 15:29 25
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