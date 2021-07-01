Около полусотни луганчан — граждан РФ культурно получили СНИЛС в Гуково
Жители Луганска с российским гражданством получили страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в Гуково Ростовской области. Об этом пишет ЛИЦ.
СНИЛС получили 45 жителей Луганска, ранее получившие российское гражданство в упрощенном порядке. Выдача прошла в МФЦ, расположенном в городском Дворце культуры.
Напомним, подразделения миграционной службы МВД ЛНР с 1 июля начали прием заявлений от жителей Республики на получение в упрощенном порядке страхового номера индивидуального лицевого счета и регистрацию учетной записи на Едином портале государственных услуг Российской Федерации.
Политика - Сегодня, 15:00 192
СНИЛС получили 45 жителей Луганска, ранее получившие российское гражданство в упрощенном порядке. Выдача прошла в МФЦ, расположенном в городском Дворце культуры.
Напомним, подразделения миграционной службы МВД ЛНР с 1 июля начали прием заявлений от жителей Республики на получение в упрощенном порядке страхового номера индивидуального лицевого счета и регистрацию учетной записи на Едином портале государственных услуг Российской Федерации.
Политика - Сегодня, 15:00 192
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