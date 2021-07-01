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Сотовый оператор Vodafone запустил новую услугу для тех, кто вакцинировался

bot Сегодня, 15:3020Новости
Сотовый оператор Vodafone запустил новую услугу для тех, кто вакцинировался
Приближается пора отпусков. Для украинцев по мере роста вакцинации становятся доступными все больше и больше стран, а значит, есть смысл помечтать о путешествиях за границу, которые так долго были нам недоступны. И для того, чтобы сделать эти поездки более приятными, сотовый оператор Vodafone запустил новую услугу, крайне полезную для путешественников. Они мечтали о ней очень давно!
Как выглядит услуга, и как ей управлять
Услуга, как несложно догадаться, относится к роумингу. Она носит соответствующее название — «ГигаРоуминг». Услуга позволяет получить гигабайт интернета для связи в роуминге всего за двести пятьдесят гривен. Управлять этой услугой достаточно просто — подключить или отключить ее можно с помощью комбинации *600*40#, а проверить оставшийся пакет — комбинацией *600*41#

Данная услуга доступна для всех абонентов Vodafone вне зависимости от тарифных планов, которыми они пользуются.
После того, как вы используете один гигабайт высокоскоростного интернета в рамках услуги «ГигаРоуминг», скорость интернета в роуминге будет ограничена восемью килобитами в секунду, однако тарифицироваться не будет.
В дальнейшем услугу «ГигаРоуминг» можно подключить снова или же отключить ее совсем, после чего у вас начнут действовать базовые тарифы в роуминге.
Услуга действует на территории множества стран, в числе которых — все наиболее популярные для украинцев. Детальный список можно посмотреть на странице официального сайта мобильного оператора, посвященной услуге.
Новости Украины - Сегодня, 14:35 204

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