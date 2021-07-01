Индийский дикобраз попал за решетку в Луганске благодаря прокуратуре Камброда. ФОТО
Прокуратура Каменнобродского района Луганска передала зоопарку луганского парка культуры и отдыха имени 1 Мая индийского дикобраза по кличке Сима. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
«На территории Каменнобродского района Луганска расположен зоопарк в парке 1 Мая, в связи с чем прокуратурой района на регулярной основе проводятся проверки соблюдения действующего законодательства в части ответственного обращения с животными. 2 июля 2021 года в зоопарк работниками прокуратуры района передан дикобраз для пополнения численности животных», — говорится в сообщении.
Культура - Сегодня, 16:35 59
«На территории Каменнобродского района Луганска расположен зоопарк в парке 1 Мая, в связи с чем прокуратурой района на регулярной основе проводятся проверки соблюдения действующего законодательства в части ответственного обращения с животными. 2 июля 2021 года в зоопарк работниками прокуратуры района передан дикобраз для пополнения численности животных», — говорится в сообщении.
Культура - Сегодня, 16:35 59
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