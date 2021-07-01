Украинцы раскритиковали Минобороны за фото марширующих на каблуках женщин

"Сначала подумала, что это фейк. Что кто-то спутал демонстрацию боеготовности нашей армии и очередное шоу, которое украшают женщины. Это унижение!", — написала она.

© Фото : @MinistryofDefence.UA/FacebookМинистерство обороны Украины обязало женщин-военнослужащих учавствовать в параде по случае празднования Дня независимости в туфлях. Фотографии с подготовки к мероприятию ведомство опубликовало на своей странице в Facebook, передает РИА Новости.На кадрах видно, как курсантки маршируют в обуви на каблуке.Однако пользователи Сети, среди которых были и местные депутаты, жестко раскритиковали решение министерства.Народный депутат от партии "Евросолидарность" Ирина Геращенко отметила, что Минобороны "не дружит с логикой"Украинский политик Иванна Климпуш-Цинкадзе задалась вопросом: "Неужели в Минобороны не знают, что на войне девушки ходят в берцах?".Она совместно с другими депутатами подарила министру обороны Украины туфли и предложила ему и мужчинам-чиновникам хотя бы просто походить в них."Минобороны "похвасталось" фото подготовки к параду Кончится когда-то этот парад идиотизма?", – рассуждает первый заместитель руководителя секретариата Уполномоченного по защите государственного языка Алина Шпак.