Лейтенант запаса осуждён на Кубани на 8 лет за шпионаж

«Осенью 2019 года Пикула осуществил сбор указанной информации и передал её сотруднику разведывательного управления иностранного государства. Его деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Краснодарского краевого суда.

Фото: РИА НовостиЛейтенант запаса Андрей Пикула осуждён в Краснодарском крае на восемь лет колонии по обвинению в шпионаже, передает RT.Суд установил, что молодого человека завербовали осенью 2018 года.Молодой человек лишён воинского звания лейтенанта запаса.