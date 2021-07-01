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Лейтенант запаса осуждён на Кубани на 8 лет за шпионаж

Sergey Сегодня, 17:000Новости
Лейтенант запаса осуждён на Кубани на 8 лет за шпионаж
Фото: РИА Новости
Лейтенант запаса Андрей Пикула осуждён в Краснодарском крае на восемь лет колонии по обвинению в шпионаже, передает RT.
Суд установил, что молодого человека завербовали осенью 2018 года.
«Осенью 2019 года Пикула осуществил сбор указанной информации и передал её сотруднику разведывательного управления иностранного государства. Его деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Краснодарского краевого суда.

Молодой человек лишён воинского звания лейтенанта запаса.

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