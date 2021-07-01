Работники Алчевского меткомбината ко Дню металлурга получат премии от «Внешторгсервиса»
Ко Дню металлурга сотрудники предприятий «Внешторгсервис», в том и Алчевского меткомбината, получат премию, аж 500 рублей. Об этом пишут работники предприятия в социальных сетях.
«Каждый работающий сотрудник предприятий ЗАО «Внешторгсервис» ко Дню металлурга получит премию в размере 500 рублей. Такое решение принято руководителем инвестиционной компании Евгением Юрченко. Выплата будет осуществлена накануне профессионального праздника — 13 июля», — об этом якобы сообщили в профсоюзном комитете АМК.
День металлурга — профессиональный праздник работников предприятий металлургической отрасли, который отмечается также представителями ряда смежных отраслей, в т.ч. коксохимической и горнорудной. В этом году он приходится на 18 июля.
Как ранее информировал журналисты, руководство «ВТС» заявляет, что они осуществляют погашение задолженности по заработной плате перед сотрудниками всех предприятий. Так же по их словам, разработана и запущена инвестиционная программа по возобновлению полноценной деятельности предприятий, в рамках которой предусмотрено полное погашение образовавшейся задолженности по заработной плате в срок до трех месяцев действующим сотрудникам, и до конца года — уволившимся работникам. Экономика - Сегодня, 17:00 76
«Каждый работающий сотрудник предприятий ЗАО «Внешторгсервис» ко Дню металлурга получит премию в размере 500 рублей. Такое решение принято руководителем инвестиционной компании Евгением Юрченко. Выплата будет осуществлена накануне профессионального праздника — 13 июля», — об этом якобы сообщили в профсоюзном комитете АМК.
День металлурга — профессиональный праздник работников предприятий металлургической отрасли, который отмечается также представителями ряда смежных отраслей, в т.ч. коксохимической и горнорудной. В этом году он приходится на 18 июля.
Как ранее информировал журналисты, руководство «ВТС» заявляет, что они осуществляют погашение задолженности по заработной плате перед сотрудниками всех предприятий. Так же по их словам, разработана и запущена инвестиционная программа по возобновлению полноценной деятельности предприятий, в рамках которой предусмотрено полное погашение образовавшейся задолженности по заработной плате в срок до трех месяцев действующим сотрудникам, и до конца года — уволившимся работникам. Экономика - Сегодня, 17:00 76
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