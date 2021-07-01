Манолис Пилавов ответил на обвинения жителей в мусорном коллапсе, охватившем Луганск
Луганск утопает в мусоре. Об этом пишут местные жители в паблике «Регион 13 — Луганск» в социальной сети Facebook. Как отмечают луганчане, мусорные баки по всему городу переполнены, а на востоке города развелось много крыс.
«Что в Луганске опять с вывозом мусора? Уже неделю баки переполнены, на восточных кварталах пишут крысы пешком ходят. Вот так выглядят баки в пос. Дзержинское, мухи вонь», — жалуются луганчане.
Кстати журналисты рассказывал историю мусорной свалки на улице Линева у здания «Луганскстандартметрологии», где мусор не вывозился более недели.
Буквально на следующий день после публикации, мусор вывезли. Но местные жители радовались недолго, после недели более-менее регулярной работы, мусоровозы опять перестали туда заезжать.
Эту тему подхватила и известная луганская газета «21 век».
Как пишут газетчики, периодические накопления твердых бытовых отходов, а также другого мусора на улицах Луганска, стихийные свалки — злободневные проблемы, которые сегодня наносят существенный урон внешнему виду и экологии города. Особенно в жаркую пору лета невозможно с безразличием пройти мимо зловонных куч бытовых отходов, переполняющих не только контейнеры, но и пространство вокруг...
Луганчане в недоумении выясняют причины несвоевременного вывоза ТБО из своих дворов, нередко обвиняя в бездействии руководителей коммунальных предприятий и представителей власти.
На обвинения в мусорном коллапсе глава городской администрации Манолис Пилавов, практически ответил, отвечаяя на вопросы журналистам газеты «21 век». Публикуем интервью без сокращений.
— Манолис Васильевич, расскажите пo каким причинам возникают перебои с вывозом твердых бытовых отходов в Луганске?
— КП «Луганский центр утилизации отходов» — единственное относительно крупное предприятие в городе, предоставляющее услугу по вывозу ТБО. За последние несколько лет к нам поступило немало жалоб относительно нехватки контейнеров и несвоевременного вывоза мусора. Среди главных причин сложившейся ситуации — износ мусороуборочной спецтехники на 95%, дефицит рабочего персонала (водителей, уборщиков ТБО), экологическая безграмотность населения. И еще, в городе не хватает более тысячи мусорных контейнеров.
— Как давно не обновлялся автопарк Луганского центра утилизации отходов? С чем это связано?
— Автопарк предприятия системно не обновлялся давно. Это связано с нехваткой денежных средств. К сожалению, основное количество мусороуборочной техники, которое есть на балансе коммунального предприятия сегодня, было закуплено задолго до войны. В период ожесточенных обстрелов города этим машинам тоже досталось. Но и без этого износ очень высокий, а срок эксплуатации мусоровозов в среднем 7 лет. Есть сложности и в ремонте... Запасных деталей в городе зачастую нет. Приходится заказывать из Российской Федерации и ждать по несколько месяцев. Тем временем мусора становится все больше.
На сегодня насчитывается 31 единица специализированной техники на балансе предприятия, но на линию выезжают около 20 машин. Конечно же, этого недостаточно. Ежедневно от 3 до 7 единиц мусороуборочных машин выходят из строя, по городу это видно. Кроме этого, есть нехватка технического персонала, а особенно водителей. Однако за последний год ситуация изменилась в лучшую сторону благодаря повышению заработной платы.
— Но ведь перебои с вывозом ТБО не регулярны. Как предприятие справлялось с вывозом мусора ранее?
— Население города заметно возросло. Безусловно, это отражается на скорости наполняемости мусорных контейнеров. К тому же, если раньше эта работа проводилась круглосуточно, то теперь мы вынуждены ограничиваться во времени в период комендантского часа.
— Горожане нередко выбрасывают строительные отходы, картон и другие виды мусора в непредназначенные для этого баки. Как результат — поломки оборудования и автотранспорта. Манолис Васильевич, как происходит информирование людей в этом направлении? Есть ли обратная связь, понимание со стороны жителей Луганска?
— Ни для кого не секрет, что большинство контейнеров не предназначены для строительных отходов.
Но почти в каждом контейнере скрывается самый разный мусор, засыпанный сверху бытовыми отходами. Далее мусороуборочная техника поднимает этот бак, шланг в «лучшем случае» обрывается или же гнется стрела и никто не несет за это ответственность. По причине такой же безответственности людей растет и количество несанкционированных свалок. До начала военных действий граждане были более дисциплинированными в вопросах соблюдения правил благоустройства, ответственности к окружающему миру. В Артемовском районе Луганска мы практически вышли на раздельный сбор мусора, проводили тематические акции. К сожалению, сегодня недостаточно лишь субботников или акций. Необходима серьезная государственная программа.
— Ожидать ли повышение тарифов?
— Одностороннее повышение тарифов проблему вывоза твердых бытовых отходов не решит. Начинать следует не с этого. Мы видим, что те тарифы, которые есть в городе, на 85% население оплачивает. Если тарифы будут повышены, эти показатели могут быть значительно снижены. Повышение тарифов — это не главный путь решения данной проблемы. Силы и возможности следует направить на искоренение самой причины — изношенности автопарка.
— Манолис Васильевич, какие еще пути решения проблем сбора и вывоза твердых бытовых отходов возможны на сегодня?
— Как я уже сказал, нам необходима незамедлительная покупка мусороуборочной техники, в частности 5 автомобилей с задней загрузкой, 5 единиц автомобилей с боковой загрузкой, три автомобиля с портальной загрузкой, бульдозер для работы на полигоне. Будет полезным и ужесточение ответственности за неправильное обращение с отходами.
Сегодня же городская власть привлекает технику и работников других коммунальных предприятий, оказывают помощь и техника МЧС . Наша задача — не допустить коллапс. График, конечно, со временем выровняется. Но я еще раз подчеркиваю, что без добросовестного отношения населения проблему не победить.
«Если коммунальное предприятие не приобретает за год ни одной единицы спецтехники — оно обречено. Сложно сказать сколько еще продержится Луганский центр утилизации отходов. Работники уже третий месяц трудятся без выходных. Вместо того, чтобы выполнять свою работу, вывозить твердые бытовые отходы, наши водители то и дело ремонтируют машины. Не так давно из строя вышел бульдозер, без которого невозможно работать на полигоне твердых бытовых отходов. Хочется выразить большую благодарность Народной милиции, военным, которые вышли на полигон и выполнили колоссальный объем работы вручную. Сегодня мы как никогда остро нуждаемся в целевой государственной программе, направленной на обновление и расширение автопарка, материально-технической базы КП «Луганский центр утилизации отходов», — подчеркнул Манолис Пилавов, глава администрации г. Луганск
Удобный город - Сегодня, 17:30 257
«Что в Луганске опять с вывозом мусора? Уже неделю баки переполнены, на восточных кварталах пишут крысы пешком ходят. Вот так выглядят баки в пос. Дзержинское, мухи вонь», — жалуются луганчане.
Кстати журналисты рассказывал историю мусорной свалки на улице Линева у здания «Луганскстандартметрологии», где мусор не вывозился более недели.
Буквально на следующий день после публикации, мусор вывезли. Но местные жители радовались недолго, после недели более-менее регулярной работы, мусоровозы опять перестали туда заезжать.
Эту тему подхватила и известная луганская газета «21 век».
Как пишут газетчики, периодические накопления твердых бытовых отходов, а также другого мусора на улицах Луганска, стихийные свалки — злободневные проблемы, которые сегодня наносят существенный урон внешнему виду и экологии города. Особенно в жаркую пору лета невозможно с безразличием пройти мимо зловонных куч бытовых отходов, переполняющих не только контейнеры, но и пространство вокруг...
Луганчане в недоумении выясняют причины несвоевременного вывоза ТБО из своих дворов, нередко обвиняя в бездействии руководителей коммунальных предприятий и представителей власти.
На обвинения в мусорном коллапсе глава городской администрации Манолис Пилавов, практически ответил, отвечаяя на вопросы журналистам газеты «21 век». Публикуем интервью без сокращений.
— Манолис Васильевич, расскажите пo каким причинам возникают перебои с вывозом твердых бытовых отходов в Луганске?
— КП «Луганский центр утилизации отходов» — единственное относительно крупное предприятие в городе, предоставляющее услугу по вывозу ТБО. За последние несколько лет к нам поступило немало жалоб относительно нехватки контейнеров и несвоевременного вывоза мусора. Среди главных причин сложившейся ситуации — износ мусороуборочной спецтехники на 95%, дефицит рабочего персонала (водителей, уборщиков ТБО), экологическая безграмотность населения. И еще, в городе не хватает более тысячи мусорных контейнеров.
— Как давно не обновлялся автопарк Луганского центра утилизации отходов? С чем это связано?
— Автопарк предприятия системно не обновлялся давно. Это связано с нехваткой денежных средств. К сожалению, основное количество мусороуборочной техники, которое есть на балансе коммунального предприятия сегодня, было закуплено задолго до войны. В период ожесточенных обстрелов города этим машинам тоже досталось. Но и без этого износ очень высокий, а срок эксплуатации мусоровозов в среднем 7 лет. Есть сложности и в ремонте... Запасных деталей в городе зачастую нет. Приходится заказывать из Российской Федерации и ждать по несколько месяцев. Тем временем мусора становится все больше.
На сегодня насчитывается 31 единица специализированной техники на балансе предприятия, но на линию выезжают около 20 машин. Конечно же, этого недостаточно. Ежедневно от 3 до 7 единиц мусороуборочных машин выходят из строя, по городу это видно. Кроме этого, есть нехватка технического персонала, а особенно водителей. Однако за последний год ситуация изменилась в лучшую сторону благодаря повышению заработной платы.
— Но ведь перебои с вывозом ТБО не регулярны. Как предприятие справлялось с вывозом мусора ранее?
— Население города заметно возросло. Безусловно, это отражается на скорости наполняемости мусорных контейнеров. К тому же, если раньше эта работа проводилась круглосуточно, то теперь мы вынуждены ограничиваться во времени в период комендантского часа.
— Горожане нередко выбрасывают строительные отходы, картон и другие виды мусора в непредназначенные для этого баки. Как результат — поломки оборудования и автотранспорта. Манолис Васильевич, как происходит информирование людей в этом направлении? Есть ли обратная связь, понимание со стороны жителей Луганска?
— Ни для кого не секрет, что большинство контейнеров не предназначены для строительных отходов.
Но почти в каждом контейнере скрывается самый разный мусор, засыпанный сверху бытовыми отходами. Далее мусороуборочная техника поднимает этот бак, шланг в «лучшем случае» обрывается или же гнется стрела и никто не несет за это ответственность. По причине такой же безответственности людей растет и количество несанкционированных свалок. До начала военных действий граждане были более дисциплинированными в вопросах соблюдения правил благоустройства, ответственности к окружающему миру. В Артемовском районе Луганска мы практически вышли на раздельный сбор мусора, проводили тематические акции. К сожалению, сегодня недостаточно лишь субботников или акций. Необходима серьезная государственная программа.
— Ожидать ли повышение тарифов?
— Одностороннее повышение тарифов проблему вывоза твердых бытовых отходов не решит. Начинать следует не с этого. Мы видим, что те тарифы, которые есть в городе, на 85% население оплачивает. Если тарифы будут повышены, эти показатели могут быть значительно снижены. Повышение тарифов — это не главный путь решения данной проблемы. Силы и возможности следует направить на искоренение самой причины — изношенности автопарка.
— Манолис Васильевич, какие еще пути решения проблем сбора и вывоза твердых бытовых отходов возможны на сегодня?
— Как я уже сказал, нам необходима незамедлительная покупка мусороуборочной техники, в частности 5 автомобилей с задней загрузкой, 5 единиц автомобилей с боковой загрузкой, три автомобиля с портальной загрузкой, бульдозер для работы на полигоне. Будет полезным и ужесточение ответственности за неправильное обращение с отходами.
Сегодня же городская власть привлекает технику и работников других коммунальных предприятий, оказывают помощь и техника МЧС . Наша задача — не допустить коллапс. График, конечно, со временем выровняется. Но я еще раз подчеркиваю, что без добросовестного отношения населения проблему не победить.
«Если коммунальное предприятие не приобретает за год ни одной единицы спецтехники — оно обречено. Сложно сказать сколько еще продержится Луганский центр утилизации отходов. Работники уже третий месяц трудятся без выходных. Вместо того, чтобы выполнять свою работу, вывозить твердые бытовые отходы, наши водители то и дело ремонтируют машины. Не так давно из строя вышел бульдозер, без которого невозможно работать на полигоне твердых бытовых отходов. Хочется выразить большую благодарность Народной милиции, военным, которые вышли на полигон и выполнили колоссальный объем работы вручную. Сегодня мы как никогда остро нуждаемся в целевой государственной программе, направленной на обновление и расширение автопарка, материально-технической базы КП «Луганский центр утилизации отходов», — подчеркнул Манолис Пилавов, глава администрации г. Луганск
Удобный город - Сегодня, 17:30 257
Метки: {keywords}