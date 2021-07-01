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Киев призвал НАТО не позволить России расширить влияние на Черном море

root Сегодня, 18:300Новости
Киев призвал НАТО не позволить России расширить влияние на Черном море
Фото: CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал НАТО воспрепятстовать России в ее стремлении "расширить влияние" на Черном море, сообщает издание Newsweek, передает РИА Новости.
По его словам, дискуссии вокруг Черного моря были центральной темой расширения сотрудничества Украины с НАТО.
"Я поднимаю эту тему на всех своих встречах как с союзниками по НАТО в Черноморском регионе, с Румынией, Турцией и Болгарией, так и в штаб-квартире НАТО в Брюсселе... В наших разговорах с НАТО мы откровенны в этом вопросе: если все будет так, как есть, существует риск, что Россия может значительно усилить свой контроль над Черным морем и еще больше расширить свое влияние в регионе, что означает повышенные угрозы безопасности и стабильности Украины и ее союзников по НАТО", - сказал Кулеба в интервью изданию.

Он также добавил, что необходимо поддерживать сотрудничество между украинским флотом и военными морскими силами союзников Киева по НАТО в Черном море. "Сейчас у России действительно стратегически выгодное положение во временно оккупированном Крыму... Поэтому для нас очень важно, чтобы Черное море не повторило судьбу региона Азовского моря", - добавил он.
При этом глава МИД Украины отметил, что Киев не ожидает от России внезапной вспышки конфронтации в Черном море. "Я действительно верю, что Россия готова к эскалации некоторой локальной напряженности в Черноморском регионе, но я не думаю, что она будет иметь большое значение... РФ может пытаться провоцировать нас, но не решится на полномасштабную конфронтацию с НАТО, осознавая, что у нее нет шансов на успех", - заявил Кулеба, добавив, что что ничто не помешает проведению международных учений Sea Breeze на Украине.
На прошлой неделе Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе крымского мыса Фиолент. Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.

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