Генерал СБУ рассказал, как НАТО поможет Украине в войне с Россией

"Один на один мы не останемся, это однозначно. Но и прямого вмешательства, то есть каких-то батальонов или военных групп НАТО мы точно на нашей территории не увидим", — сказал он в интервью ютуб-каналу "Исландия".

Фото: © РИА Новости / СтрингерВ случае военного конфликта между Россией и Украиной НАТО не отправит войска на помощь Киеву, но поможет поставками оружия. Об этом заявил бывший зампредседателя СБУ, генерал-майор Виктор Ягун, передает РИА Новости.Генерал добавил, что возможный военный конфликт с Россией — это только украинская проблема. При этом он заявил, что Киеву помогут вооружением, а также развединформацией."Все, что нужно для обеспечения военных действий, все будет со стороны наших партнеров представлено. Другое дело, что не будет человеческого ресурса, и не будет непосредственного участия", — подытожил он.