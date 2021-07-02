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Срочная новость! Белорусские пограничники полностью закрыли границу с Украиной

verter 2-07-2021, 20:15196Новости
Срочная новость! Белорусские пограничники полностью закрыли границу с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной из-за поступающего из этой страны большого количества оружия.
«Огромное количество оружия поступает из Украины в Белорусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА Новости в Мире - Сегодня, 19:45 134

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