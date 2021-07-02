Луганск против Киева. Где минимальная пенсия больше?



Пенсионные выплаты в Луганске с 1 июля повысились на 17%, размер минимальной пенсии с текущего месяца составляет 6 570,72 руб.

На Украине с 1 июля 2021 года минимальная пенсия выросла с 1 769 до 1 854 грн, что в пересчете на рубли по курсу Государственного банка ЛНР составляет 4 931,64 руб.

Таким образом, размер минимальной пенсии в ЛНР превышает украинскую выплату на 1 639,08 руб. Экономика - Сегодня, 19:31 225 В Луганске сравнили размеры минимальных пенсий, которые получает житель Киева и житель Луганска. Сравнительный анализ провели журналисты ЛИЦ.Пенсионные выплаты в Луганске с 1 июля повысились на 17%, размер минимальной пенсии с текущего месяца составляет 6 570,72 руб.На Украине с 1 июля 2021 года минимальная пенсия выросла с 1 769 до 1 854 грн, что в пересчете на рубли по курсу Государственного банка ЛНР составляет 4 931,64 руб.Таким образом, размер минимальной пенсии в ЛНР превышает украинскую выплату на 1 639,08 руб. Экономика - Сегодня, 19:31 225

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