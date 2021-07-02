На Украине потребовали назначить советника по гендерным вопросам

"Мы, Ольга Стефанишина, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, Марина Лазебная, министр социальной политики Украины, Юлия Лапутина, министр по делам ветеранов возмущены решением министерства обороны Украины касательно формы, в которой женщины-военнослужащие должны принимать участие в параде в тридцатую годовщину Независимости Украины. В срочном порядке требуем заменить обувь на каблуках на комфортную обувь для участия в параде ко Дню Независимости и соответствующих тренировок для женщин-курсанток и военнослужащих", - говорится в сообщении министерства соцполитики Украины в Facebook.

Фото: РИА НовостиВице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр социальной политики Марина Лазебная и министр по делам ветеранов Юлия Лапутина выступили с совместным заявлением, в котором выразили возмущение планами отправить женщин-военнослужащих в каблуках на парад по случаю 30-й годовщины со Дня независимости, передает РИА Новости.В Верховной раде Украины разгорелся скандал из-за планов минобороны вывести 24 августа женщин-военнослужащих на парад ко Дню независимости на каблуках. Группа депутатов потребовали от министра обороны Андрея Тарана объяснений и извинений, ему также вручили туфли на каблуках.© Фото : @MinistryofDefence.UA/FacebookПредставительницы камбина отмечают, что обувь на каблуках несовместима с боеспособностью солдат, а "прусский" шаг на параде в такой обуви скорее причинит вред здоровью солдат."Поскольку сегодня в Вооруженных силах Украины проходят службу 57 000 женщин - это недопустимо. Одежда и обувь военнослужащих должны отвечать требованиям, обеспечивающим удобство и комфортность каждого человека как в мирных условиях, так, особенно, в условиях учений, тренировок и, тем более, в условиях ведения боевых действий", - добавили представительницы правительства.Также Лазебная, Стефанишина и Лапутина обратились к министру обороны с требованием внести изменения в модели обуви и одежды на те, в которых будет удобно, обеспечить соблюдение прав женщин и мужчин, а также сформировать смешанные "коробки" военных, в которые войдут как женщины, так и мужчины.Помимо этого представительницы кабмина требуют назначить министру обороны страны советника по гендерным вопросам.