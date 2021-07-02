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Лукашенко поручил перекрыть границу с Украиной

root 2-07-2021, 21:15172Новости
Лукашенко поручил перекрыть границу с Украиной
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной, откуда поступает "огромное количество оружия", передает РИА Новости.
"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной ", - заявил Лукашенко, выступая в пятницу на торжественном собрании по случаю Дня независимости, который в Белоруссии отмечают 3 июля. Подробности приводит агентство Белта.

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