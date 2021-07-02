Лукашенко поручил перекрыть границу с Украиной

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной ", - заявил Лукашенко, выступая в пятницу на торжественном собрании по случаю Дня независимости, который в Белоруссии отмечают 3 июля. Подробности приводит агентство Белта.

Фото: © РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной, откуда поступает "огромное количество оружия", передает РИА Новости.