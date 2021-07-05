Для решения конфликта на Донбассе предложили к Нормандскому формату добавить Вашингтон, Луганск и Донецк



«Точкой перезапуска полноценного диалога могла бы стать совместная встреча советников «нормандского формата», представителей США и представителей ЛНР и ДНР. То есть с участием сторон конфликта и всех реально заинтересованных в разрешении конфликта гарантов и посредников», — сказал Мирошник.



«Официальные предложения о проведении такого формата за подписью полномочных представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Контактной группе переданы заместителю руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрию Козаку и министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову с просьбой ознакомить всех потенциальных участников встречи и инициировать ее проведение», — проинформировал представитель ЛНР.



«Готовность всех участников к одноразовой встрече в целях поиска возможных путей полного выполнения Минска, без разрушения и механического расширения существующих форматов регулярных переговоров, продемонстрировала бы неподдельное стремление к урегулированию конфликта. На уровне лидеров и «нормандского формата», и США такая решимость декларируется, а проведение заседания стало бы ее практической реализацией», — добавил Мирошник.

