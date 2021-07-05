Луганск и Донецк «за» участие США в «нормандском» формате

«Официальные предложения о проведении такого формата за подписью полномочных представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Контактной группе переданы заместителю руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрию Козаку и министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову с просьбой ознакомить всех потенциальных участников встречи и инициировать ее проведение».

Луганск и Донецк передали представителям Российской Федерации предложения о проведении встречи в «нормандском формате» с участием США. Об этом в своём Телеграмм-канале заявил представитель Луганска в подгруппе по политическим вопросам Контактной группы Родион Мирошник.Он отметил, что «встреча в «нормандском формате» с участием США, ЛНР и ДНР дала бы шанс на перезапуск мирного диалога», так как «конструктивного и действенного диалога, как в «нормандском», так и в Минском форматах сегодня в действительности нет». По мнению представителя Луганска, прежде всего обусловлено тем, что «все переговорные процессы сознательно блокированы Украиной на процедурных вопросах, Киев сводит переговоры к ничего не значащей имитации процесса».«Точкой перезапуска полноценного диалога могла бы стать совместная встреча советников «нормандского формата», представителей США и представителей ЛНР и ДНР. То есть с участием сторон конфликта и всех реально заинтересованных в разрешении конфликта гарантов и посредников», — сказал Мирошник.Мирошник подчеркнул, что «учитывая конструктивный в этом вопросе итог недавнего саммита лидеров РФ и США, а также высокий уровень влияния Соединенных Штатов на политику Украины, проведение такого заседания было бы вполне адекватной инвестицией в урегулирование конфликта, длящегося семь лет».Он уточнил, что «конструктивной основой встречи должна быть приверженность всех ее потенциальных участников Минским соглашениям и понимание их безальтернативности на данный момент», в то время как «грубые попытки блокировать возможность донесения мировой общественности точки зрения второй стороны конфликта контрпродуктивны и к результатам не приводят годами, а между тем продолжается кровопролитие и деградация густонаселенных территорий».«Готовность всех участников к одноразовой встрече в целях поиска возможных путей полного выполнения Минска, без разрушения и механического расширения существующих форматов регулярных переговоров, продемонстрировала бы неподдельное стремление к урегулированию конфликта. На уровне лидеров и «нормандского формата», и США такая решимость декларируется, а проведение заседания стало бы ее практической реализацией», — добавил Мирошник.Политика - Сегодня, 17:18 91