В Луганске завтра гроза и сильный шквалистый ветер. Объявлено штормовое предупреждение
Гроза и усиление ветра до 20 м/с ожидаются в Луганске в течение суток 6 июля. Об этом сообщили в Луганском Центре гидрометеорологии МЧС.
«В течение суток 6 июля в Луганске и местами по территории республики ожидаются грозы, при грозе местами шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с», — предупреждают синоптики.
Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 20:00 3
«В течение суток 6 июля в Луганске и местами по территории республики ожидаются грозы, при грозе местами шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с», — предупреждают синоптики.
Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 20:00 3
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