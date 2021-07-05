Что будет со связью «Водафон» в Луганске: если отключат, то когда
В сети последнее время активно начали обсуждать тему возможного отключения в Луганске оборудования украинского мобильного оператора «Водафон». «Всезнающие» телеграм-каналы начали называть даже конкретные даты, когда это произойдет и даже называли место и время, где и кем такие решения принимались. Чаще всего всплывала версия, что отключение запланировано на начало сентября 2021 года.
Это может произойти в любой момент
Как пояснил журналисты источник в правительстве ЛНР, хорошо знакомый с ситуацией, но пожелавший остаться неназванным, на самом деле, отключение оборудования мобильного оператора «Водафон» может произойти в любой момент. И связано это может быть не только с долгами за электроэнергию, но и с более-менее серьезными неполадками самого оборудования. Необходимые регламентные работы практически не проводятся: нет для этого ни персонала, ни возможностей. А в случае критических поломок из-за речки прибывает пару специалистов, которые с помощью работников «Лугакома» пытаются восстановить работу «Водафона». Но данное сотрудничество проходит неофициально, так как «Водафон» не хочет попасть под обвинение в работе с сепаратистами. По той же причине «Водафон» упорно отказывается платить за электроэнергию, которую потребляет его техническое оборудование, обеспечивающее сигнал мобильной связи на неподконтрольной территории.
«Ведь стоит «Водафону» заплатить даже не большую сумму в Луганск, как мобильного оператора сразу же обвинят «в финансировании терроризма» и просто санкциями тут не отделаться, это конкретная уголовная статья для руководства компании», — говорит источник.
По мнению нашего собеседника, «Водафон» всячески старается отстранится от решения вопроса с долгами за электроэнергию, не смотря то, что до сих пор получает доход от абонентов, проживающих в Луганске и регионе: «Да, количество абонентов сократилось, и это по-прежнему хороший процент в доходах компании. Но там понимают, что, если будет каким-то образом зафиксирован факт сотрудничества с ЛНР, потери будут для компании несоизмеримо больше».
С другой стороны, Министерство связи в Луганске пытается каждый месяц найти необходимые денежные средства для оплаты за электроэнергию потребленную оборудованием, тоже сумма «кругленькая» и выдернуть ее из бюджета «молодой республики» не всегда получается.
«Энергетики, которые не всегда вовремя получают зарплату, в свою очередь также не могут постоянно кредитовать компанию «Водафон» с миллиардными доходами», — отмечает источник.
В связи с этим Луганская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, регулярно поднимает вопрос о долгах за электроснабжение оборудование украинского мобильного оператора «Водафон». Во время заседаний подгруппы по вопросам экономики и восстановления Контактной группы в этом году вопрос долгов поднимался 4 февраля, 14 апреля, 8 июня, 23 июня.
Как рассказал наш собеседник, в феврале представители Луганска довольно размыто говорили о возможных последствиях, в случае если долги не будут оплачены. В апреле, луганчанами была предложена бартерная схема: деньги, которые Луганск платит Киеву за воду и передает наличными через мост в Счастье, не передавать на украинскую территорию, а пустить на погашение долгов «Водафона». А «Водафон» данную сумму возместит на украинской стороне Попаснянскому водоканалу. Украинская делегация в ТКГ категорически этому воспротивилась. Решение принято не было.
В начале июня Луганск опять поднял эту тему и угрожал отключить оборудование «Водафона», но никаких последствий это не вызвало. А 23 июня представители Луганска выдвинули новое требование:
«Официальный Луганск настаивает на участии представителей украинского оператора мобильной связи «Водафон» в заседании участников подгруппы по вопросам экономики и восстановления Контактной группы».
Об этом заявила 23 июня 2021 г пресс-секретарь луганской делегации в Контактной группе Мария Ковшарь. Тогда она рассказала, что на состоявшемся накануне в режиме видеоконференции заседании участников рабочей подгруппы по вопросам экономики и восстановления «обсуждать тему задолженности компании «Водафон» за потреблённую в ЛНР электроэнергию Украина снова оказалась не готова». В связи с этим Ковшарь заявила, что Луганская делегация «настаивает на непосредственном участии на ближайшем заседании представителей компании Vodafone в обсуждении этого вопроса». Если этого не произойдет, то оборудование уже точно — на 100% отключат от электроснабжения.
«Но отключения, слава Богу, пока не произошло. Но, это может случиться в любой момент. И причин для этого может быть действительно много. То ли Минсвязи не сможет найти деньги. Энергетики не смогут выделить лимиты на снабжение оборудования. Гроза может вывести из строя или передатчики, или электроподстанцию. Средств и сил на серьезный ремонт тоже нет. Все это может трагически и в один момент прервать работу мобильной связи «Водафон» на территории ЛНР. «Запаса прочности» в данной ситуации вообще нет», — заявил наш источник.
По мнению собеседника, из-за позиции украинской стороны, надежд на положительное решение проблемы мало.
«Украинские СМИ раздувают истерию вокруг работы «Водафона» на неподконтрольной территории, обвиняют Луганск в желании «отжать» оборудование и лишить людей доступа к свободным источникам информации. На самом деле, если сигнал «Водафона» пропадет в Луганске, по любой из причин, о которых я говорил, 50% ответственности за это будет лежать на киевских властях. Проливая «крокодильи слезы» о несчастных жителях Донбасса, которые могут лишиться возможности коммуницировать со своими родственниками, проживающими на территории Украины, киевские власти не прилагают и малейших усилий для решения проблемы. Социальный взрыв, который может последовать в регионе им только на руку», — подчеркнул наш источник из правительства.
Отключат, потому что...
Действительно, главными причинами возможного отключения сети «Водафон» на территории Луганска, по версии некоторых региональных телеграм-каналов и украинских СМИ, являются, во-первых, якобы существующее желание «молодой республики» оборудование украинского мобильного оператора «отжать» и во-вторых, ограничить доступ жителей Луганска к альтернативной информации, которую они получают через «качественный интернет, который предоставляет Vodafone».
Ну вторая версия, через чур идеологизированная, поэтому думается, что ее авторы давно, а может и вовсе не были в Луганске. Дело в том, что все ровно наоборот. Реальная ситуация с мобильным интернетом в городе следующая. В принципе, покрытие «Водафона» неравномерное, есть зоны, где сигнал ловится качественно, и там без проблем удается воспользоваться мобильным интернетом. Есть и теневые зоны, где связь неустойчивая и интернет «еле ползает». В общем постоянно «серфить» с помощью «Водафона» в Луганске, затея сомнительная. Значительно качественнее и дешевле пользоваться мобильным интернетом «Лугакома», который конечно же имеет свои изъяны и кучу претензий от пользователей. Но все познается в сравнении.
Минимальное ежемесячное пополнение карты «Водафона» доступное луганчанам — 80 гривен (в пересчете выходит где-то 300 рублей в месяц), смотрится вполне значительной суммой на фоне 50 рублей, необходимых для использования «Лугакома». Ну и если на то пошло, то проще и дешевле всего узнавать новости с помощью компьютера с включенным VPN, подключенного к домашнему интернет-провайдеру, которых в Луганске достаточно.
Как журналисты уже писал, многие луганчане отказываются от связи «Водафона» из-за ее дороговизны. Раньше практически у каждого члена семьи был украинский телефон, теперь это не нужные затраты. Для звонков на территории Луганска «Лугаком» значительно дешевле и качественнее, а для того, чтобы держать связь с родными и близкими, проживающими на Украине, достаточно одного «дежурного» телефона с «Водафоном». Потому что через «Лугаком» позвонить на номера украинских операторов связи не получится.
Так что главная функция «Водафона» в Луганске, все же, быть связующим мостом с близкими людьми, находящимися на Украине. Это понимают власти, и в Киеве, и в Луганске, и активно используют данную тему для своих политических заявлений и взаимных обвинений. Но проблема не решается.
Официальные лица в Киеве говорят, что они не могут и не будут решать финансовую проблему оборудования частной фирмы, тем более что оно находится на неподконтрольной территории, а обсуждать что-либо с представителями ЛНР им не с руки. Представителям «Водафона» так же даны рекомендации держаться подальше от «сепаратистов», чтобы не попасть под санкции. И таким образом вся ответственность за возможное отключение связи перекладывается на Луганск, который уже семь лет «тянет» на себе эту проблему, хотя в принципе мог разрубить этот «гордиев узел» еще в 2016 году, когда началась коммерческая эксплуатация сети «Лугакома».
Не отключат, потому что...
Почему же в Луганске терпят сложившую ситуацию и до сих пор не отключили, хотя официально обещали это сделать уже несколько раз. Давайте попробуем разобраться, зачем нынешним луганским властям связь украинского мобильного оператора на своей территории.
Во время горячих событий 2014 года, по определенным соображениям, руководители «молодой республики» и их более умудренные кураторы, решили «национализировать» оборудование мобильного оператора «Киевстар» и на его базе создать свою сотовую телефонную сеть. А оборудование другой украинской сети — «Водафона» продолжило функционировать на всей территории Донбасса уже неподконтрольного Украине. И не смотря на регулярные сбои и периодические отключения «Водафон» работает с тех пор уже семь лет. В переходный период, пока более устойчиво не заработал вновь созданный «Лугаком», «Водафон» реально являлся единственной доступной мобильной связью на территории Луганского региона. И даже теперь, когда «Лугаком» вполне окреп, и является в принципе не только оператором связи, но и не плохим бизнесом, власти Луганска продолжают поддерживать техническое состояние оборудования и практически бесперебойную работу «Водафона», фактически конкурента «своей» сети. Какая в этом причина?
Это мы плавно подошли к первой версии планируемого отключения «Водафона» в Луганске, озвученных «телеграм-экспертами»: желание у руководства ЛНР отжать оборудование Водафона в пользу «Лугакома». Получается семь лет терпели, а теперь мочи не хватило, решили забрать... Как-то не сходится. Нет, можно предположить, что в принципе, такое желание возникнуть могло, но видимо существуют какие-то более важные причины, удерживающие Луганск от радикального шага еще одной «национализации».
Не думаем, что решающим тут является гуманное отношение к своим гражданам, которым необходима данная мобильная сеть, для контактов с «украинскими» родственниками. Хотя в случае исчезновения такой возможности можно ожидать серьезного социального взрыва, об этом говорил и наш источник.
Тут есть еще другой важный аспект: это пенсионеры, получающие украинские пенсии, а затем тратящие эти деньги в Луганске. Для получения украинских пенсий и использования украинских банковских карт нужна привязка к телефонному номеру украинского мобильного оператора. Если такая возможность пропадет, около 150 тысяч пенсионеров, зарегистрированных как переселенцы на территории подконтрольной Украине, перестанут «вливать» в лнр-овскую экономику ежемесячно как минимум 500 млн гривен из своих украинских пенсий.
Кроме того, среди причин сохранить связь «Водафон» есть несколько, которые можно назвать конспирологическими. Так по заявлению нашего анонимного эксперта из Луганска, в существовании «Водафона» заинтересованы военные и МГБ, которые решают с его помощью контрразведывательные и разведывательные задачи, кроме того, по словам того же источника, оборудование «Водафона» дает возможность работать на данной территории российским мобильным операторам, в частности МТС.
Скорее всего истинных причин существования связи «Водафон» на территории Луганска мы не назвали, но и то, что было перечислено нами выше, является вполне серьезным сдерживающим фактором для луганских властей, чтобы не принимать радикальных решений.
Как говорил наш собеседник, нам остается только молится, чтобы вокруг оборудования «Водафона», с помощью которого осуществляется вещание в Луганске, складывалась благоприятная ситуация. Шаг влево — шаг вправо и тонкое равновесие может быть нарушено. Последствия для всех заинтересованных сторон будут тяжелыми, и в первую очередь, конечно, для простых людей. Политика - Сегодня, 19:16 400
Это может произойти в любой момент
Как пояснил журналисты источник в правительстве ЛНР, хорошо знакомый с ситуацией, но пожелавший остаться неназванным, на самом деле, отключение оборудования мобильного оператора «Водафон» может произойти в любой момент. И связано это может быть не только с долгами за электроэнергию, но и с более-менее серьезными неполадками самого оборудования. Необходимые регламентные работы практически не проводятся: нет для этого ни персонала, ни возможностей. А в случае критических поломок из-за речки прибывает пару специалистов, которые с помощью работников «Лугакома» пытаются восстановить работу «Водафона». Но данное сотрудничество проходит неофициально, так как «Водафон» не хочет попасть под обвинение в работе с сепаратистами. По той же причине «Водафон» упорно отказывается платить за электроэнергию, которую потребляет его техническое оборудование, обеспечивающее сигнал мобильной связи на неподконтрольной территории.
«Ведь стоит «Водафону» заплатить даже не большую сумму в Луганск, как мобильного оператора сразу же обвинят «в финансировании терроризма» и просто санкциями тут не отделаться, это конкретная уголовная статья для руководства компании», — говорит источник.
По мнению нашего собеседника, «Водафон» всячески старается отстранится от решения вопроса с долгами за электроэнергию, не смотря то, что до сих пор получает доход от абонентов, проживающих в Луганске и регионе: «Да, количество абонентов сократилось, и это по-прежнему хороший процент в доходах компании. Но там понимают, что, если будет каким-то образом зафиксирован факт сотрудничества с ЛНР, потери будут для компании несоизмеримо больше».
С другой стороны, Министерство связи в Луганске пытается каждый месяц найти необходимые денежные средства для оплаты за электроэнергию потребленную оборудованием, тоже сумма «кругленькая» и выдернуть ее из бюджета «молодой республики» не всегда получается.
«Энергетики, которые не всегда вовремя получают зарплату, в свою очередь также не могут постоянно кредитовать компанию «Водафон» с миллиардными доходами», — отмечает источник.
В связи с этим Луганская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, регулярно поднимает вопрос о долгах за электроснабжение оборудование украинского мобильного оператора «Водафон». Во время заседаний подгруппы по вопросам экономики и восстановления Контактной группы в этом году вопрос долгов поднимался 4 февраля, 14 апреля, 8 июня, 23 июня.
Как рассказал наш собеседник, в феврале представители Луганска довольно размыто говорили о возможных последствиях, в случае если долги не будут оплачены. В апреле, луганчанами была предложена бартерная схема: деньги, которые Луганск платит Киеву за воду и передает наличными через мост в Счастье, не передавать на украинскую территорию, а пустить на погашение долгов «Водафона». А «Водафон» данную сумму возместит на украинской стороне Попаснянскому водоканалу. Украинская делегация в ТКГ категорически этому воспротивилась. Решение принято не было.
В начале июня Луганск опять поднял эту тему и угрожал отключить оборудование «Водафона», но никаких последствий это не вызвало. А 23 июня представители Луганска выдвинули новое требование:
«Официальный Луганск настаивает на участии представителей украинского оператора мобильной связи «Водафон» в заседании участников подгруппы по вопросам экономики и восстановления Контактной группы».
Об этом заявила 23 июня 2021 г пресс-секретарь луганской делегации в Контактной группе Мария Ковшарь. Тогда она рассказала, что на состоявшемся накануне в режиме видеоконференции заседании участников рабочей подгруппы по вопросам экономики и восстановления «обсуждать тему задолженности компании «Водафон» за потреблённую в ЛНР электроэнергию Украина снова оказалась не готова». В связи с этим Ковшарь заявила, что Луганская делегация «настаивает на непосредственном участии на ближайшем заседании представителей компании Vodafone в обсуждении этого вопроса». Если этого не произойдет, то оборудование уже точно — на 100% отключат от электроснабжения.
«Но отключения, слава Богу, пока не произошло. Но, это может случиться в любой момент. И причин для этого может быть действительно много. То ли Минсвязи не сможет найти деньги. Энергетики не смогут выделить лимиты на снабжение оборудования. Гроза может вывести из строя или передатчики, или электроподстанцию. Средств и сил на серьезный ремонт тоже нет. Все это может трагически и в один момент прервать работу мобильной связи «Водафон» на территории ЛНР. «Запаса прочности» в данной ситуации вообще нет», — заявил наш источник.
По мнению собеседника, из-за позиции украинской стороны, надежд на положительное решение проблемы мало.
«Украинские СМИ раздувают истерию вокруг работы «Водафона» на неподконтрольной территории, обвиняют Луганск в желании «отжать» оборудование и лишить людей доступа к свободным источникам информации. На самом деле, если сигнал «Водафона» пропадет в Луганске, по любой из причин, о которых я говорил, 50% ответственности за это будет лежать на киевских властях. Проливая «крокодильи слезы» о несчастных жителях Донбасса, которые могут лишиться возможности коммуницировать со своими родственниками, проживающими на территории Украины, киевские власти не прилагают и малейших усилий для решения проблемы. Социальный взрыв, который может последовать в регионе им только на руку», — подчеркнул наш источник из правительства.
Отключат, потому что...
Действительно, главными причинами возможного отключения сети «Водафон» на территории Луганска, по версии некоторых региональных телеграм-каналов и украинских СМИ, являются, во-первых, якобы существующее желание «молодой республики» оборудование украинского мобильного оператора «отжать» и во-вторых, ограничить доступ жителей Луганска к альтернативной информации, которую они получают через «качественный интернет, который предоставляет Vodafone».
Ну вторая версия, через чур идеологизированная, поэтому думается, что ее авторы давно, а может и вовсе не были в Луганске. Дело в том, что все ровно наоборот. Реальная ситуация с мобильным интернетом в городе следующая. В принципе, покрытие «Водафона» неравномерное, есть зоны, где сигнал ловится качественно, и там без проблем удается воспользоваться мобильным интернетом. Есть и теневые зоны, где связь неустойчивая и интернет «еле ползает». В общем постоянно «серфить» с помощью «Водафона» в Луганске, затея сомнительная. Значительно качественнее и дешевле пользоваться мобильным интернетом «Лугакома», который конечно же имеет свои изъяны и кучу претензий от пользователей. Но все познается в сравнении.
Минимальное ежемесячное пополнение карты «Водафона» доступное луганчанам — 80 гривен (в пересчете выходит где-то 300 рублей в месяц), смотрится вполне значительной суммой на фоне 50 рублей, необходимых для использования «Лугакома». Ну и если на то пошло, то проще и дешевле всего узнавать новости с помощью компьютера с включенным VPN, подключенного к домашнему интернет-провайдеру, которых в Луганске достаточно.
Как журналисты уже писал, многие луганчане отказываются от связи «Водафона» из-за ее дороговизны. Раньше практически у каждого члена семьи был украинский телефон, теперь это не нужные затраты. Для звонков на территории Луганска «Лугаком» значительно дешевле и качественнее, а для того, чтобы держать связь с родными и близкими, проживающими на Украине, достаточно одного «дежурного» телефона с «Водафоном». Потому что через «Лугаком» позвонить на номера украинских операторов связи не получится.
Так что главная функция «Водафона» в Луганске, все же, быть связующим мостом с близкими людьми, находящимися на Украине. Это понимают власти, и в Киеве, и в Луганске, и активно используют данную тему для своих политических заявлений и взаимных обвинений. Но проблема не решается.
Официальные лица в Киеве говорят, что они не могут и не будут решать финансовую проблему оборудования частной фирмы, тем более что оно находится на неподконтрольной территории, а обсуждать что-либо с представителями ЛНР им не с руки. Представителям «Водафона» так же даны рекомендации держаться подальше от «сепаратистов», чтобы не попасть под санкции. И таким образом вся ответственность за возможное отключение связи перекладывается на Луганск, который уже семь лет «тянет» на себе эту проблему, хотя в принципе мог разрубить этот «гордиев узел» еще в 2016 году, когда началась коммерческая эксплуатация сети «Лугакома».
Не отключат, потому что...
Почему же в Луганске терпят сложившую ситуацию и до сих пор не отключили, хотя официально обещали это сделать уже несколько раз. Давайте попробуем разобраться, зачем нынешним луганским властям связь украинского мобильного оператора на своей территории.
Во время горячих событий 2014 года, по определенным соображениям, руководители «молодой республики» и их более умудренные кураторы, решили «национализировать» оборудование мобильного оператора «Киевстар» и на его базе создать свою сотовую телефонную сеть. А оборудование другой украинской сети — «Водафона» продолжило функционировать на всей территории Донбасса уже неподконтрольного Украине. И не смотря на регулярные сбои и периодические отключения «Водафон» работает с тех пор уже семь лет. В переходный период, пока более устойчиво не заработал вновь созданный «Лугаком», «Водафон» реально являлся единственной доступной мобильной связью на территории Луганского региона. И даже теперь, когда «Лугаком» вполне окреп, и является в принципе не только оператором связи, но и не плохим бизнесом, власти Луганска продолжают поддерживать техническое состояние оборудования и практически бесперебойную работу «Водафона», фактически конкурента «своей» сети. Какая в этом причина?
Это мы плавно подошли к первой версии планируемого отключения «Водафона» в Луганске, озвученных «телеграм-экспертами»: желание у руководства ЛНР отжать оборудование Водафона в пользу «Лугакома». Получается семь лет терпели, а теперь мочи не хватило, решили забрать... Как-то не сходится. Нет, можно предположить, что в принципе, такое желание возникнуть могло, но видимо существуют какие-то более важные причины, удерживающие Луганск от радикального шага еще одной «национализации».
Не думаем, что решающим тут является гуманное отношение к своим гражданам, которым необходима данная мобильная сеть, для контактов с «украинскими» родственниками. Хотя в случае исчезновения такой возможности можно ожидать серьезного социального взрыва, об этом говорил и наш источник.
Тут есть еще другой важный аспект: это пенсионеры, получающие украинские пенсии, а затем тратящие эти деньги в Луганске. Для получения украинских пенсий и использования украинских банковских карт нужна привязка к телефонному номеру украинского мобильного оператора. Если такая возможность пропадет, около 150 тысяч пенсионеров, зарегистрированных как переселенцы на территории подконтрольной Украине, перестанут «вливать» в лнр-овскую экономику ежемесячно как минимум 500 млн гривен из своих украинских пенсий.
Кроме того, среди причин сохранить связь «Водафон» есть несколько, которые можно назвать конспирологическими. Так по заявлению нашего анонимного эксперта из Луганска, в существовании «Водафона» заинтересованы военные и МГБ, которые решают с его помощью контрразведывательные и разведывательные задачи, кроме того, по словам того же источника, оборудование «Водафона» дает возможность работать на данной территории российским мобильным операторам, в частности МТС.
Скорее всего истинных причин существования связи «Водафон» на территории Луганска мы не назвали, но и то, что было перечислено нами выше, является вполне серьезным сдерживающим фактором для луганских властей, чтобы не принимать радикальных решений.
Как говорил наш собеседник, нам остается только молится, чтобы вокруг оборудования «Водафона», с помощью которого осуществляется вещание в Луганске, складывалась благоприятная ситуация. Шаг влево — шаг вправо и тонкое равновесие может быть нарушено. Последствия для всех заинтересованных сторон будут тяжелыми, и в первую очередь, конечно, для простых людей. Политика - Сегодня, 19:16 400
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