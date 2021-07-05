Что будет со связью «Водафон» в Луганске: если отключат, то когда



«Ведь стоит «Водафону» заплатить даже не большую сумму в Луганск, как мобильного оператора сразу же обвинят «в финансировании терроризма» и просто санкциями тут не отделаться, это конкретная уголовная статья для руководства компании», — говорит источник.





«Энергетики, которые не всегда вовремя получают зарплату, в свою очередь также не могут постоянно кредитовать компанию «Водафон» с миллиардными доходами», — отмечает источник.





«Официальный Луганск настаивает на участии представителей украинского оператора мобильной связи «Водафон» в заседании участников подгруппы по вопросам экономики и восстановления Контактной группы».





«Но отключения, слава Богу, пока не произошло. Но, это может случиться в любой момент. И причин для этого может быть действительно много. То ли Минсвязи не сможет найти деньги. Энергетики не смогут выделить лимиты на снабжение оборудования. Гроза может вывести из строя или передатчики, или электроподстанцию. Средств и сил на серьезный ремонт тоже нет. Все это может трагически и в один момент прервать работу мобильной связи «Водафон» на территории ЛНР. «Запаса прочности» в данной ситуации вообще нет», — заявил наш источник.





«Украинские СМИ раздувают истерию вокруг работы «Водафона» на неподконтрольной территории, обвиняют Луганск в желании «отжать» оборудование и лишить людей доступа к свободным источникам информации. На самом деле, если сигнал «Водафона» пропадет в Луганске, по любой из причин, о которых я говорил, 50% ответственности за это будет лежать на киевских властях. Проливая «крокодильи слезы» о несчастных жителях Донбасса, которые могут лишиться возможности коммуницировать со своими родственниками, проживающими на территории Украины, киевские власти не прилагают и малейших усилий для решения проблемы. Социальный взрыв, который может последовать в регионе им только на руку», — подчеркнул наш источник из правительства.

