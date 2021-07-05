Киев давит на ООН, ОБСЕ и Германию, пытаясь остановить В«Северный поток вЂ“ 2В»

Украинский президент Владимир Зеленский готов объединить Европу, чтобы совместно остановить строящийся газопровод, который соединит Россию и ФРГ по дну Балтийского моря. Таким был основной посыл его речи, которую он произнес во время форума «Украина 30. Международная политика».Трансляцию выступления Зеленского вела сегодня пресс-служба его Офиса в Facebook.Киев всеми силами давит на ООН, ОБСЕ и Германию, пытаясь остановить «Северный поток – 2». Он называет этот российский газопровод оружием и угрозой европейской энергетической безопасности.Президент Украины призвал ОБСЕ, ООН и другие международные организации присоединиться к его борьбе против российской трубы.С Германией же будет особый разговор. Киев намерен требовать от Берлина денежной компенсации своих убытков, когда «Северный поток – 2» запустят. Такое заявление на этом же форуме сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Каким-то причудливым образом он связал запуск проложенного через Балтику газопровода с угрозой безопасности Украины и несоблюдением Минских соглашений.Собственно, Соединенные Штаты и Германия уже начали обговаривать возможную компенсацию Киеву прибыли от транзита газа через украинскую территорию, которой он частично лишится, когда начнется эксплуатация СП-2.