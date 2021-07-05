Субмарина В«СервалВ» вЂ“ будущий хищник российского флота

В России разрабатывается малая подводная лодка прибрежного действия «Сервал». Эта подлодка предназначена для обороны военно-морских баз, скрытного действия вблизи позиций противника, нанесения торпедных и ракетных ударов. Отечественные инженеры сегодня смогли избавиться от атомной установки и заставили субмарину двигаться под водой до 4-х недель без всплытия и преодолевать при этом 1200 миль. Как они этого добились?Главная и уникальная особенность новой подлодки П-750Б «Сервал» (Бюро машиностроения «Малахит») – это воздухонезависимая (анаэробная) установка. Все подводные лодки изначально могли погружаться не более чем на 1-2 часа, ведь под водой они движутся на силе электричества без воздуха, над водой – на дизельных моторах, соответственно им надо часто всплывать и подолгу заряжать аккумуляторы. Атомные подводные лодки стали прорывом – теперь подлодкам вовсе не надо было всплывать, кислород для экипажа добывается из морской воды.Создавать анаэробные установки начали уже давно, но ни один проект не был завершен, у всех были свои недостатки. Из реализованных проектов подобного типа известны только немецкие подлодки типа 214 на водородных топливных элементах с интерметаллидным хранением водорода. Новый российский «Сервал» будет двигаться под водой обычным способом, на двигателе, требующим кислород, при этом он будет храниться в сосудах Дьюара в жидком виде, а выделяемая турбиной двигателя газовая смесь снова будет замораживаться, таким образом двигатель не потребляет из окружающей среды и не выделяет в окружающую среду ничего.Впервые рассмотреть конструктивные особенности подводной лодки удалось на военно-техническом форуме Министерства обороны РФ «Армия-2020». В конструкторском бюро планируют достичь на «Сервале» высокой степени автоматизации процессов управления. Благодаря этому вахту одновременно будут нести только четыре офицера при общей численности экипажа 18-20 человек. Длина субмарины может составлять 66 метров, ширина – семь. Дальность хода до 4,3 тысячи миль, автономность – 30 суток.По предварительным данным, перспективная подлодка способна наносить удары по стационарным береговым объектам, бороться с кораблями и подлодками противника, осуществлять патрулирование и скрытную транспортировку разведывательно-диверсионных групп. Передняя часть подлодки П-750Б будет предназначена для установки нескольких модулей с вооружением. Выбор каждого зависит от специфики поставленной задачи. Например, если требуется нанести удары по наземным и морским целям, то на «Сервал» монтируется модуль с шестью забортными пусковыми установками под применение торпед и крылатых ракет «Калибр».Кроме того, на «Сервал» можно установить сверхмалую подлодку «Тритон», вмещающую до шести боевых пловцов. Это семейство малогабаритных субмарин появилось в советские годы, но к настоящему времени конструкторское бюро провело их модернизацию. «Тритоны» предназначены для проведения диверсионных, разведывательных и специальных операций на прибрежных территориях.Подлодка «Сервал» вполне эффективно сможет действовать в ближней морской зоне, охранять границы, экономические ресурсы, выступать фактором сдерживания ВМС недружественных стран. Это достаточно грозная военно-морская техника, которая востребована в составе российского флота. Однако порядок воплощения проекта в жизнь будет утверждать заказчик корабля – Минобороны РФ.источник