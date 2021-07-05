В Крыму военнослужащий осужден за избиение сторожа церкви

«Установлено, что, возвращаясь с рыбалки в майскую ночь 2020 года, военнослужащий встретил на улице мужчину, который направлялся в сторону церкви евангельских христиан-баптистов. Поинтересовавшись у незнакомца о цели следования, подсудимый получил ответ в грубой форме. Разозленный на грубость, военнослужащий решил наказать его. Подсудимый сначала ударил своего оппонента в лицо, а когда тот упал, нанес ему по лицу несколько ударов ногой. Действиями военнослужащего потерпевшему, который в тот момент исполнял обязанности сторожа церкви, причинен тяжкий вред здоровью», - говорится в сообщении пресс-службы военного суда.

«При вынесении приговора суд принял во внимание характер и степень общественной опасности преступления и личность подсудимого, а также учел отягчающие обстоятельства (состояние алкогольного опьянения) и смягчающие обстоятельства (явку с повинной, полное признание вины, возмещение потерпевшему суммы в размере 300 тысяч – в качестве компенсации материального ущерба и морального вреда).

Приговором Крымского гарнизонного военного суда бывший военнослужащий осужден на 3 года и 6 месяцев лишения свободы. Виновный будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима», - добавили в пресс-службе.

Крымский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему военному, который избил сторожа церкви евангельских христиан-баптистов. Об этом сообщили в пресс-службе суда.Противоправные действия подсудимого квалифицированы судом как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (ч.1 ст.111 УК РФ), максимальное наказание за преступление - до 8 лет лишения свободы.На данный момент приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.