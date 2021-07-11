Москва вЂ” новая Мекка, и это многим не нравится

«В военном отношении «Талибан» сейчас наиболее силен с 2001 года», — заявил Байден.То, что талибы — не горстка повстанцев, а одна из политических сил страны, реально претендующая на власть, неоспоримый факт. И с этой силой надо либо воевать, либо договариваться.Американцы официально и публично умыли руки, заявив, что отныне проблемы Афганистана — это проблемы исключительно Афганистана. Ну и его соседей, разумеется.Для тех, кто хоть немного знает историю и географию — абсолютно очевидно, почему Россия выступает посредником в урегулировании ситуации, которая сильно обострилась после бегства США.Поэтому у нормальных людей никаких вопросов к визиту представителей политического офиса «Талибан» в Москву не возникает.Что же касается «митрофанушек» из числа «оппозиционеров» и тех, кто сейчас на этой теме пытается хайпануть и «пнуть» (да!) Лаврова, то со стороны это смотрится как— признание в собственной тупости;— попытка дешевой провокации.Чего у кого больше — решайте сами.Но каждый раз, читая очередной пост про то, как «власть ведёт переговоры с террористами», помните: ни они сами, ни их дети охранять границу не поедут.Более того, нестабильность на наших рубежах им будет только на руку.Ну а то, что они сейчас делают все для того, чтобы незрелые умы вопили о том, что «Лавров привечает террористов», то это — не более, чем попытка привлечь к себе внимание и получить пару-тройку бонусов к своей избирательной кампании.Не более того.Выборы пройдут — «праведный гнев» поуляжется. И про талибов (как, впрочем, и про все остальное, что сейчас резко «взволновало» желающих получить хоть толику власти) они забудут. До следующей их встречи с кем-нибудь из наших дипломатов, которые, подозреваю, теперь будут регулярными.И не потому, что тому же Лаврову они симпатичны, а потому, что это входит в стратегию защиты нацинтересов страны.О которых хайпожорка Литвинович и Ко, например, думает в последнюю очередь.Юлия Витязева