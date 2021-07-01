Капитан британского эсминца Defender награждён медалью В«Защитник УкраиныВ»

На Украине по достоинству оценили "подвиг" капитана британского эсминца Defender, нарушившего российскую границу возле побережья Крыма. За вторжение в российские территориальные воды Винсенту Оуэну вручили медаль. Об этом сообщают украинские СМИ.В Киеве капитана британского эсминца назвали "защитником Украины" и вручили ему соответствующую медаль. Официально награду Винсент Оуэн получил по итогам прошедших в Черном море учений стран НАТО и их партнеров Sea Breeze 2021.Как сообщается, церемония награждения проходила в одесском Доме офицеров, а медаль "Защитник Украины" британскому военному вручил лично командующий ВМСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа. Конечно, не были обделены вниманием Украинского Минобороны и другие иностранные военные в больших чинах, принимавшие участие в учениях. Им также вручались почетные награды "Защитник Украины" и "За укрепление боевой готовности ВМС".То есть героизм - это выполнить требование российских пограничников и покинуть наши территориальные воды- прокомментировал награждение российский телеведущий Владимир Соловьев.Напомним, что 23 июня британский эсминец Defender вошел в российские территориальные воды в районе крымского побережья. Для выдворения британца российским пограничникам пришлось произвести предупредительные выстрелы в сторону корабля, а Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу эсминца.источник