В Луганске полиция и СЭС жестко проверяли маршрутки
Сотрудники Луганской городской санитарно-эпидемиологической станции (СЭС) и дорожные инспекторы ГИБДД провели рейд по проверке соблюдения в общественном транспорте Луганска требований Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК). Об этом сообщил Центр общественных связей МВД (ЦОС) .
«Сотрудниками санитарно-эпидемиологической службы ЛНР совместно с сотрудниками УГИБДД МВД был осуществлен контроль соблюдения масочного режима в маршрутных такси города», — говорится в сообщении.
Специалисты СЭС напомнили пассажирам, что наличие масок для защиты органов дыхания в общественных местах и транспорте является одной из обязательных противоэпидемиологических мер.
«Граждан призвали проявить ответственность, дисциплинированность и заботу о своем здоровье и о здоровье окружающих», — добавили в ЦОС.
Напомним, что ЧСПК ужесточила меры к нарушителям противоэпидемических требований в связи с COVID-19. Красота и здоровье - Сегодня, 19:50 380
«Сотрудниками санитарно-эпидемиологической службы ЛНР совместно с сотрудниками УГИБДД МВД был осуществлен контроль соблюдения масочного режима в маршрутных такси города», — говорится в сообщении.
Специалисты СЭС напомнили пассажирам, что наличие масок для защиты органов дыхания в общественных местах и транспорте является одной из обязательных противоэпидемиологических мер.
«Граждан призвали проявить ответственность, дисциплинированность и заботу о своем здоровье и о здоровье окружающих», — добавили в ЦОС.
Напомним, что ЧСПК ужесточила меры к нарушителям противоэпидемических требований в связи с COVID-19. Красота и здоровье - Сегодня, 19:50 380
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