За что американцы убили президента Гаити

Громкое убийство президента Гаити Жовенеля Моиза и его супруги стало главной новостью июля, однако, если честно, никого особо не удивило. Не выглядело странным и участие в нападении двух американских граждан. И то, что неспособные справиться с хаосом в стране власти вызвали на подмогу американские войска. Гаити и США связывают долгие и непростые отношения.«Остров невезения» давно стал классическим примером failed state (несостоявшегося государства). Лидеров Гаити регулярно сбрасывали в ходе военных переворотов, а также отправляли на тот свет. Начало традиции положил еще первый президент страны в 1806 году: после неполных двух лет правления граждане буквально порвали его на части.Экономика, политика, социалка в стране — все это сплошная катастрофа, причем тянется она уже больше двухсот лет. Фотографии Гаити — чистый постапокалипсис, треш и руины. Нищета в стране такая, что помогать приходится даже самым небогатым государствам. Куба присылает врачей, Венесуэла подбрасывает бензин. И все равно население болеет, голодает и вымирает. Как же оно так получилось?История Гаити — это череда оккупаций и гражданских войн. Сначала коренное население — индейцев — в полном составе истребили французские оккупанты. Затем местное население изгнало французов и под это дело вырезало все белое население острова. Весь XIX век прошел в беспрерывных гражданских войнах, в ходе которых нищие чернокожие резали элиту — богатых мулатов. Мулаты, в свою очередь, нанимали черные отряды, и те резали уже своих братьев по расе.С 1915 года территорию Гаити взяли под контроль американцы, высадив там войска. Местные фермеры испугались, что у них отнимут землю, и подняли восстание. Оно было потоплено в крови. Американцы убили тысячи гаитянцев, казнили избранного народом лидера страны Шарлеманя Перальта и поставили своего президента. Заодно забрали у фермеров их земли.Казалось бы, с оккупацией должна была прийти цивилизация. Американские власти могли бы навести порядок в несчастной стране, истерзанной анархией и нищетой. Однако жизнь лучше не стала.В 1934 году американцы вывели войска, но продолжили назначать и снимать президентов Гаити. Все лидеры государства плотно опекались из Вашингтона.Десятилетиями, несмотря на все свои зверства, сидела на американских штыках легендарная династия Дювалье. Папа Док и его сынок Бэби Док устроили подлинный геноцид своим согражданам, однако исправно обслуживали бизнес-интересы американских компаний и поэтому оставались непотопляемыми.В 1991 году гаитянцам навязали в президенты еще одного садиста — Жан-Бертрана Аристида. Опять пытки, казни, бессудные убийства оппонентов, опять война против собственного народа. Доведенное до отчаяния население не раз пыталось свергнуть президента. Но на выручку ему каждый раз прилетал американский спецназ.Только в 2004 году Аристид надоел Вашингтону. За ним опять прилетели десантники, но на этот раз вывезли его из страны и сослали в Центрально-Африканскую Республику. В таком вот стиле уже больше сотни лет осуществляется внешнее управление Республикой Гаити.На этом фоне расстрел президента Моиза выглядит печально, но, увы, закономерно. Такова судьба многих стран, которые числятся суверенными, однако по факту являются протекторатами США.Незадолго до своей гибели Жовенель Моиз вдрызг рассорился с американскими властями. Вашингтон требовал от него побыстрее уйти с поста. Моиз утверждал, что его президентский срок еще не истек. Мало этого, в январе 2020 года он распустил парламент и последние полтора года управлял страной самостоятельно. Конституция Гаити, написанная под диктовку американцев, закрепляет верховную власть в стране за парламентом. Осенью Моиз планировал поправить этот пункт и усилить власть президента.Весь прошлый год ведущие американские политики призывали Моиза назначить президентские и парламентские выборы и сдать власть. Ведущие американские СМИ называли его диктатором. Однако он продолжал гнуть свою линию.Возможно, все это лишь простое совпадение. Однако в ночь на 7 июля в резиденцию президента Гаити ворвались хорошо вооруженные люди в балаклавах и весьма профессионально расстреляли Жовенеля Моиза и его жену.Иностранный след просматривался сразу. Нападавшие говорили по-испански (Гаити франкоязычная страна). Семерых киллеров застрелили при задержании. Девятнадцать человек удалось задержать. Двое из них оказались американскими гражданами гаитянского происхождения.Говорили, что убийцы смогли ворваться в резиденцию, представившись сотрудниками американского агентства по борьбе с наркотиками, однако впоследствии эту информацию назвали недостоверной.Власти Гаити ознакомили публику с биографией задержанного Джеймса Солажа. Гражданин США был и сантехником, и электриком, и профессиональным военным, служившим в военной полиции. Он работал охранником в канадском посольстве в Порт-о-Пренсе. Потом стал защитником детей и основал благотворительную организацию во Флориде.На допросе Джеймс Солаж и другой гражданин США Жозеф Венсан показали, что организовывал убийство некий Майк, который явно гаитянцем не был, поскольку говорил только по-английски и по-испански.Мы не собираемся утверждать, что наемники, убившие Моиза, получили приказ из Вашингтона. У президента хватало врагов и внутри страны, а решать вопросы тут привыкли исключительно «по понятиям».Однако за нынешний хаос в Гаити — беднейшей страны в мире — Штаты несут прямую ответственность. Больше века это государство находится в зоне их влияния. Экономика ее разрушена в хлам, самостоятельной политики государство проводить не может. Ну какая тут самостоятельность, если чуть что — и лидеру прилетают «семь пулек, как в Сараево»?Преступность в стране зашкаливает. Нищета поражает воображение. Единственный источник дохода — это заработки миллиона человек, уехавших за границу. Кто сказал «Украина»?Нет-нет, мы тут о Гаити. К печальному опыту этой страны стоило бы присмотреться очень многим. У всех наций, сдающих свой суверенитет американцам, есть мечта о том, что США сделают из них «витрину». Украина, Грузия, Прибалтика продолжают надеяться, что у них будет все как в Западной Германии после войны. План Маршалла, американский шоколад и американское кино, дешевое жилье, много работы, открытый для их товаров богатейший рынок США.Эти люди в упор не хотят видеть, что время витрин давным-давно прошло. За какую страну в наше время ни возьмутся Штаты, они неизбежно делают из нее Гаити. Та же нищета и безысходность, тот же разгул криминала, и за всем этим постапокалипсисом приглядывает посол США, ставящий на царство своих кандидатов.Посмотрите на Албанию, Македонию, Грузию, Румынию, посмотрите на… ладно, не будем про Украину. Со всеми ними разобрались по латиноамериканскому сценарию. Погрузив страну в хаос, единый народ технично раскололи на раскормленные, циничные элиты и стремительно нищающие массы. Только в редких случаях остатки советской цивилизованности позволили обойтись без гражданской войны.Смысл этих манипуляций совершенно ясен. Население лимитрофных территорий постсоветского пространства нужно Вашингтону исключительно как пушечное мясо. Им рассчитывают повоевать против России. Но кто же в здравом уме пойдет на войну, если есть что есть, пить и надеть? Правильно. Значит, надо загнать население в беспросветную нищету и такую безнадегу, что даже война покажется желанным выходом из тупика.Гаити — хороший пример того, как не надо делать политику. А трагическая судьба ее президента — полезное предостережение руководителям стран, за мелкий прайс продающих Вашингтону свою независимость.Источник