Сюрприз Зеленского к встрече с Байденом: Китай обменял В«Мотор СичВ» на украинские порты

Одной из тем визита Владимира Зеленского в США станут украинско-китайские отношения, которым в Киеве неожиданно дали шанс на нормализацию.Не так давно Китай по линии посольства выражал очередные возмущения историей с арестом контрольного пакета акций «Мотор Сич», принадлежащего китайской компании Skyrizon Aviation Industry Investment Cо. Какое конкретное послание Пекин направил в Киев по неформальным каналам точно неизвестно, однако результат не заставил себя долго ждать.Нагоняй из Поднебесной дал впечатляющие плоды на политическом уровне: украинская делегация в ООН неожиданно отозвала ранее поставленную подпись под резолюцией организации на тему прав человека в Синьцзяне. Это решение в своё время также вызвало немало шума и шквал возмущений со стороны КНР. Однако болезненный для Пекина вопрос — внезапно оказался закрыт.Но самое интересное решение Киева касается экономики. В конце июня новый министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр коммерции КНР Ван Веньтао почти что тайно подписали в Пекине большое соглашение о расширении сотрудничества по реализации инфраструктурных проектов. О нём стало известно только на днях. И понятно, почему Офис президента не трубил во все горны о подписанном документе: китайским компаниям отныне разрешено инвестировать в строительство и модернизацию украинских портов, аэропортов, железных дорог и различных объектов, относящихся к муниципальной собственности. Новые договорённости вызвали огромное удивление, учитывая градус накала страстей из-за ситуации с «Мотор Сич».Мало того, не иначе как для китайских партнёров Верховная рада вывела некоторые инфраструктурные проекты их из-под контроля системы электронных торгов «ProZorro». Это значит, что выбор подрядчиков на этих объектах будет зависеть от решения министерств, а не от итогов розыгрыша тендера — это чтобы пекинские товарищи не теряли время на бюрократические формальности.Что же за пируэт изобразили в Киеве, который клялся национализировать «Мотор Сич», буквально в открытую обвиняя китайских инвесторов в рейдерском захвате предприятия?Видимо непубличные сигналы Пекина оказались действенными. И, надо сказать, Китаю есть, чем надавить на украинские власти.Начать следует с того, что сам кейс «Мотор Сич» и разбирательства вокруг него китайские инвесторы из Skyrizon оценили в 3,5 млрд. долларов. С юридической точки зрения Киев обречён в этом деле. «Мотор Сич» на момент сделки являлся акционерным обществом, которое принадлежит физическим и юридическим лицам и никогда не принадлежало государству. Претензии СНБО Украины ничтожны, и это лучше всех понимают дорогостоящие юристы, нанятые китайскими инвесторами.В целом за прошедшие годы после майдана Поднебесная превратилась в главного торгового партнёра Украины. Взаимный товарооборот по итогам января-мая вырос на 35,6%, составив 7,3 млрд. долларов. Стало быть, есть чем пригрозить Украине по части широкой номенклатуры товаров, которые будет не так просто, или не так дёшево заместить аналогами. А для продукции, которую украинцы продают в КНР, например, железная руда, — трудно найти такого же крупного альтернативного покупателя.Третий «кит» украино-китайских отношений — это инвестиции, которых Украина так и не дождалась от коллективного Запада. В последние годы Китай активно вкладывал деньги в развитие транспортной инфраструктуры: китайские компании софинансировали строительство автомобильных дорог, принимали участие в дноуглубительных работах ветшающих украинских портов, а главное — рассматривали вопрос их развития на основе концессии. Наконец, китайцы вкладывали немалые деньги в альтернативную энергетику и IT-сектор.Расстаться с Китаем и его крепкими объятиями в Киеве так запросто не могли. Возможно, что подписанное украдкой соглашение по инфраструктуре является итогом тщательно оговорённой компенсации за «Мотор Сич». Чтобы загладить этот инцидент Владимир Зеленский решил дать Китаю дополнительные преференции в сфере украинской инфраструктуры. Она, а в особенности порты, дороги и аэропорты, — имеет стратегическое значение для КНР. Ведь Украина издавна рассматривалась Пекином как «ближние подступы» к европейскому рынку в рамках инициативы «Один пояс и один путь». Кстати, любопытно, что в 2013 году именно компания главного акционера «Мотор Сич» — таинственного бизнесмена Ван Цзина — вела переговоры о строительстве глубоководного порта в Крыму.Всё это говорит о том, что несмотря на скандал с «Мотором», китайцы не намерены бежать с Украины. Пекин ясно демонстрирует Вашингтону, что этот инцидент является частным случаем, а стратегические задачи на украинской территории Поднебесная продолжит решать, методично включая в орбиту своего влияния украинскую элиту.Это серьёзная проблема для Белого дома, и от Владимира Зеленского вскоре потребуют объясниться за демарш по китайской линии. Ведь от Киева требовали вставлять палки в колёса китайской экспансии, а не сдавать врагам США ценную инфраструктуру.Остроты добавит и то обстоятельство, что «Мотор Сич», который американцы пока что отбили у китайцев руками СНБО и СБУ, — начинает плавно дрейфовать в сторону Турции. Недавно «Мотор» подписал контракт на поставку 14 вертолётных двигателей для турецкой авиастроительной компании Turkish Aerospace Industries. Очевидно, что размен Китая на Турцию является таким же несогласованным актом Киева, как и договор с Пекином по инфраструктуре. Это особенно интересно в свете сенсационных откровений журнала «Тайм» про ЧВК Blackwater и её владельца Эрика Принса, планировавшего купить «Мотор Сич», а ещё и «Антонов». Впрочем, это известный факт. Советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон ещё в 2019 году клявший Киев за продажу «Сичи» китайцам, проговаривался, что компанией очень интересуется господин Принс.То есть выходит, что Украина крупно продинамила Вашингтон. Кейс «Мотор Сич» не закрыт для Китая, он лишь заведён в бюрократический тупик, выход из которого не в пользу Украины и США. Американцам украинское авиастроение также пока не досталось. Параллельно с этим Киев допускает Китай до лакомой инфраструктуры. А вишенка на торте — несогласованная с Америкой передача технологий двигателестроения в руки Турции и Эрдогана, который становится для Вашингтона всё менее управляемым элементом.Словом, украинское направление превратилось в бардак, который стремительно нарастал, покуда Джо Байден, погрязший в газовых скандалах, был вынужден дистанцироваться от Украины. Для наведения порядка Байден уже десантировал одного из своих лучших «пехотинцев» — агента ЦРУ Джорджа Кента, курировавшего Украину ещё со времён «оранжевой революции». На днях он возглавил американское посольство в Киеве. Его задача — покончить с разбродом и шатанием в деле отстаивания американских интересов. Все эти вопросы неизбежно войдут в повестку грядущей встречи Зеленского и Байдена, которая обещает быть отнюдь не простой.Источник