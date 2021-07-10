Литва обвиняет Белоруссию в В«гибридной войнеВ» и требует новых санкций

«Использование миграции в качестве оружия против стран ЕС даже более цинично, чем угон самолета Ryanair. Я уверен, что наши скандинавские и балтийские коллеги согласятся, что режимы, использующие мигрантов в качестве оружия в гибридной войне, должны получить болезненный и единый ответ со стороны ЕС», — сказал он.

Вильнюс предлагает ввести против Белоруссии новые санкции в ответ на миграционный кризис. Об этом 11 июля заявил глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис.Ландсбергис сообщил, что это после обсуждения данного вопроса с коллегам из Северных и Прибалтийских стран проблема будет поднята 12 июля на встрече министров иностранных дел ЕС.«Наша политика в целом должна удерживать авторитарные режимы от использования людей в качестве инструмента политического шантажа в ЕС. Поэтому мы надеемся на поддержку нашими северными и балтийскими коллегами дальнейших санкций против белорусского режима — мы поговорим о них завтра на Совете иностранных дел в Брюсселе, — добавил он.В то же время литовский министр не назвал конкретных предложений по санкциям.Напомним, в конце мая, выступая в парламенте, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна больше не собирается останавливать «наркотики и мигрантов» в направлении ЕС на своей границе. Позже глава белорусского МИДа Владимир Макей сообщил, что раньше в сдерживании незаконного пересечения границ Белоруссии финансово помогал Евросоюз. Так как сейчас этих денег Минск не получает, то и работать в этом направлении будут не так эффективно, как раньше. По информации литовских властей, в текущем году на границе с Белоруссией было задержано уже более 1 600 нелегальных мигрантов. Это в 20 раз больше чем за весь прошлый год.источник